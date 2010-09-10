Старое, старое компьютерно железо
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Notebook "Everex" Designote 486 DX4
Долго не доходили руки до него. Все шарниры крепления экрана были выломаны, так что пришлось долго что-то "химичить".
Что бы всё работало, пришлось заливать места крепления в модулях соединения эпоксидкой, а на крышке экрана делать крепления из металла.
У этого ноутбука кнопки включения как таковой нет и включение в работу идёт при одновременном нажатии клавиши "Fn" + "Enter". Но запустить
так и не получилось. Надо разбираться и искать причину, виновата ли клавиатура или что-то ещё. Есть подозрение на "холодную пайку" в разъёме питания,
он разболтан. Надо проверять.При подключении блока питания загорается светодиод зарядки аккумулятора и всё.
Спасибо Карлу из Риги
"Everex Systems, Inc"(всегда за совершенство!)- Компания была основана в 1983 году со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния, на данный
момент уже несуществующий американский производитель настольных и портативных персональных компьютеров. Компания была основана Стивом Хуэем,
Джоном Ли и Уэйном Чангом.
Больше фото на сайте.
Долго не доходили руки до него. Все шарниры крепления экрана были выломаны, так что пришлось долго что-то "химичить".
Что бы всё работало, пришлось заливать места крепления в модулях соединения эпоксидкой, а на крышке экрана делать крепления из металла.
У этого ноутбука кнопки включения как таковой нет и включение в работу идёт при одновременном нажатии клавиши "Fn" + "Enter". Но запустить
так и не получилось. Надо разбираться и искать причину, виновата ли клавиатура или что-то ещё. Есть подозрение на "холодную пайку" в разъёме питания,
он разболтан. Надо проверять.При подключении блока питания загорается светодиод зарядки аккумулятора и всё.
Спасибо Карлу из Риги
"Everex Systems, Inc"(всегда за совершенство!)- Компания была основана в 1983 году со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния, на данный
момент уже несуществующий американский производитель настольных и портативных персональных компьютеров. Компания была основана Стивом Хуэем,
Джоном Ли и Уэйном Чангом.
Больше фото на сайте.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Тестер Straume "Знаешь ли ты" (Детская познавательная игра)
http://ru.pc-history.com/tester-straume ... -igra.html
Спасибо Янису из Резекне
http://ru.pc-history.com/tester-straume ... -igra.html
Спасибо Янису из Резекне
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
PC 386 Cany I (Cisco 386)
http://images.vfl.ru/ii/1609266319/6535 ... 9261_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1609266319/28e0 ... 9262_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1609266319/f467 ... 9263_m.jpg
Может встречался кто с таким РС
Посмотреть больше здесь:https://ru.pc-history.com/pc-386-cany-i-cisco-386.html
Спасибо Игорю из России
http://images.vfl.ru/ii/1609266319/6535 ... 9261_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1609266319/28e0 ... 9262_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1609266319/f467 ... 9263_m.jpg
Может встречался кто с таким РС
Посмотреть больше здесь:https://ru.pc-history.com/pc-386-cany-i-cisco-386.html
Спасибо Игорю из России
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Ноутбук NB5 вместе с анализатором АУСП1-01
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Фетальный монитор с анализом КТГ АУСП 1-01 Уникос - предназначен для оценки состояния плода во время беременности.
https://ru.pc-history.com/wp-content/up ... 86_NB5.jpg
Спасибо Артуру
Полностью можно посмотреть здесь: https://ru.pc-history.com/wp-admin/post ... ction=edit
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Фетальный монитор с анализом КТГ АУСП 1-01 Уникос - предназначен для оценки состояния плода во время беременности.
https://ru.pc-history.com/wp-content/up ... 86_NB5.jpg
Спасибо Артуру
Полностью можно посмотреть здесь: https://ru.pc-history.com/wp-admin/post ... ction=edit
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 17:37
- Откуда: Латвия
Re: Старое, старое компьютерно железо
Очень интересный экспонат попал в экспозицию моего музея, это виниловая грампластинка с записью сигнала «Объявлен сбор». Грампластинка «Моно» была выпущена Апрелевским ордена Ленина заводом Всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия», где то в 1960 годах. С одной стороны грампластинки запись «Объявлен сбор», на второй стороне – текст «Проверка вызова» штабом ГО ССР.
https://ru.pc-history.com/istoriya-vini ... orony.html
Больше на сайте
Видеофайлы:
https://disk.yandex.ru/i/OOGEa8zVmSAeXA
https://disk.yandex.ru/i/nuzEcUcIiA2DcQ
Спасибо Андрису из Алуксне
https://ru.pc-history.com/istoriya-vini ... orony.html
Больше на сайте
Видеофайлы:
https://disk.yandex.ru/i/OOGEa8zVmSAeXA
https://disk.yandex.ru/i/nuzEcUcIiA2DcQ
Спасибо Андрису из Алуксне
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