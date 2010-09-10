Сообщение MaiklsBlack » 18 мар 2022, 09:56

Aвтомобильный телефон стандарта GSM Siemens S24859-С2000-A1-01Данный телефон встречается также под индексами: Telecom D1 314, Mannensman D2 Car 2021/3021, Ascom SE 923t, AT&T 3230, ABB Veriphone D45-1P, Italtel.Siemens P1 относится к первому поколению GSM автотелефонов (начало производства в 1992 году) и является единственной моделью SIEMENS пригодной для автомобильной установки, начало. В дальнейшем в компании отказались от такого форм фактора и выпускали обычные носимые телефоны, которые устанавливались в авто при помощи установочных комплектов (car kit) выпускаемых и Siemens и сторонними производителями. Как и Motorola International 1000 Siemens P1 выпускался в двух версиях, для автомобильной установки и в носимом варианте. Модульная конструкция позволяла легко переконфигурировать телефон из автомобильного вносимый и наоборот. Вес устройства составлял 2,2 кг, а встроенного аккумулятора хватало на 2 часа работы устройства в режиме разговора или на 12 часов в режиме ожидания. Носимая версия отлично подходит для организации связи на даче или в охотничьем домике, особенно если вынести антенну повыше. В авто такой вариант можно использовать через инвертер или обычную автозарядку. В какие авто устанавливались: Siemens P1 был широко распространен практически во всех авто начала-середины 90х, но часто встречался и в болеепоздних моделях. Причиной его высокой популярности даже после снятия с производства являлась широкая распространенность и высокое качество связи. Насколько известно штатно Siemens P1 не устанавливался ни в один автомобиль, но эта информация может быть не точной. Нейтральный дизайн хорошо подходит для любого интерьера, но стоит учесть, что у трубки оранжевая подсветка.