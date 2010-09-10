Сообщение Svetlyahek » 25 ноя 2013, 14:24

Хочу маме купить хорошие витамины. Она в последнее время ходит вялая и без настроения. Навалилось на нее бедненькую - и климакс, и развод, и ангина... все вместе, со всех сторон подкосило. Подруга посоветовала купить ей бад какой-нибудь, но я не сторонница. Витамины - да. Только вот какие? Их сейчас уйма!