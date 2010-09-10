Какие витамины подойдут маме?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Svetlyahek
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 18:37

Какие витамины подойдут маме?

Сообщение Svetlyahek » 25 ноя 2013, 14:24

Хочу маме купить хорошие витамины. Она в последнее время ходит вялая и без настроения. Навалилось на нее бедненькую - и климакс, и развод, и ангина... все вместе, со всех сторон подкосило. Подруга посоветовала купить ей бад какой-нибудь, но я не сторонница. Витамины - да. Только вот какие? Их сейчас уйма!
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение Bazooka » 25 ноя 2013, 14:29

Уверен что скоро Вы нам напишите ответ.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение nikols » 25 ноя 2013, 16:36

Маме нужен врач, а не витамины. Лучше невролог.
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marmyshka
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 00:55

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение marmyshka » 03 янв 2014, 13:58

Тут наверно антидепрессанты нужны, а не витамины.
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gromigor
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:19
Откуда: Рязань
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Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение gromigor » 29 янв 2014, 13:00

депрессанты порождают зависимость, они только приглушат проблему, качественные витамины со 100% натуральным составом в самый раз!
Сделаем лучшим будущее уже сегодня
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение sol » 10 ноя 2017, 20:37

У моей мамы сейчас лечение климакса http://klimaxan.ru/useful/lechenie-klim ... henshchin/ бадами идет.Ей намного лучше, человек воспрянул духом, активная снова, веселая. А развод... это новые возможности, пусть путешествует, пусть начнет водить машину, если не водила, пусть учит что-то, пусть рисует, масса возможностей.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 00:28

комплекс, тем более для лечения, врач должен назначить
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