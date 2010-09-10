Сообщение Поля » Вчера, 13:15

Не доверяю я почему-то этим бадам, не пила и не собираюсь пить. Я обычно на состав сразу смотрю, мне нравятся капли Береш Плюс. Знакома я с ними уже почти два года, от многих бед спасают. Поднимают настроение, улучшает состояние души, в период менструаций тоже отличное спасение. Самое удивительное, что их можно даже беременным мамочкам, это говорит о хорошем качестве препарата.