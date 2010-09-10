Какие витамины подойдут маме?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Svetlyahek
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 авг 2013, 18:37
Какие витамины подойдут маме?
Хочу маме купить хорошие витамины. Она в последнее время ходит вялая и без настроения. Навалилось на нее бедненькую - и климакс, и развод, и ангина... все вместе, со всех сторон подкосило. Подруга посоветовала купить ей бад какой-нибудь, но я не сторонница. Витамины - да. Только вот какие? Их сейчас уйма!
Re: Какие витамины подойдут маме?
Уверен что скоро Вы нам напишите ответ.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Маме нужен врач, а не витамины. Лучше невролог.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Тут наверно антидепрессанты нужны, а не витамины.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:19
- Откуда: Рязань
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Re: Какие витамины подойдут маме?
депрессанты порождают зависимость, они только приглушат проблему, качественные витамины со 100% натуральным составом в самый раз!
Сделаем лучшим будущее уже сегодня
Re: Какие витамины подойдут маме?
У моей мамы сейчас лечение климакса http://klimaxan.ru/useful/lechenie-klim ... henshchin/ бадами идет.Ей намного лучше, человек воспрянул духом, активная снова, веселая. А развод... это новые возможности, пусть путешествует, пусть начнет водить машину, если не водила, пусть учит что-то, пусть рисует, масса возможностей.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Какие витамины подойдут маме?
комплекс, тем более для лечения, врач должен назначить
Re: Какие витамины подойдут маме?
Не доверяю я почему-то этим бадам, не пила и не собираюсь пить. Я обычно на состав сразу смотрю, мне нравятся капли Береш Плюс. Знакома я с ними уже почти два года, от многих бед спасают. Поднимают настроение, улучшает состояние души, в период менструаций тоже отличное спасение. Самое удивительное, что их можно даже беременным мамочкам, это говорит о хорошем качестве препарата.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Не так давно прочитала умную статью, про необходимость и важность витамина D и не только для детей, но и для взрослых и пожилых. Еще его надо пить в менопаузу, что в это время особенно важен данный витамин. То есть пить надо пожизненно. А если учесть, что только у 10 % населения России в организме норма витамина Д, то вашей маме и всем женщинам, вступившим в период менопаузы необходимо принимать витамин Д. Хорошо усваивается он в виде водного раствора. Например, Аквадетрим, он на мицелярной воде. Дозировку лучше уточнить у врача, эндокринолог подсказать может сколько пить и нужно ли делать перерыв на летний период, но вообще, в инструкции указано, что взрослым надо пить по 4 капли в день.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Витамин D важен для пожилых.С ним ускоряется усвоение кальция в молочных продуктах,рыбе.Снижается риск переломов костей. Лучше сделать денситометрию таза и позвоночника.Сдать кровь на содержание кальция и фосфора.
Потом решать вопрос лечения с ортопедом и эндокринологом.
Потом решать вопрос лечения с ортопедом и эндокринологом.
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