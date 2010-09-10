Какие витамины подойдут маме?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Svetlyahek
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 18:37

Какие витамины подойдут маме?

Сообщение Svetlyahek » 25 ноя 2013, 14:24

Хочу маме купить хорошие витамины. Она в последнее время ходит вялая и без настроения. Навалилось на нее бедненькую - и климакс, и развод, и ангина... все вместе, со всех сторон подкосило. Подруга посоветовала купить ей бад какой-нибудь, но я не сторонница. Витамины - да. Только вот какие? Их сейчас уйма!
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение Bazooka » 25 ноя 2013, 14:29

Уверен что скоро Вы нам напишите ответ.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение nikols » 25 ноя 2013, 16:36

Маме нужен врач, а не витамины. Лучше невролог.
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marmyshka
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 00:55

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение marmyshka » 03 янв 2014, 13:58

Тут наверно антидепрессанты нужны, а не витамины.
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gromigor
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:19
Откуда: Рязань
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Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение gromigor » 29 янв 2014, 13:00

депрессанты порождают зависимость, они только приглушат проблему, качественные витамины со 100% натуральным составом в самый раз!
Сделаем лучшим будущее уже сегодня
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение sol » 10 ноя 2017, 20:37

У моей мамы сейчас лечение климакса http://klimaxan.ru/useful/lechenie-klim ... henshchin/ бадами идет.Ей намного лучше, человек воспрянул духом, активная снова, веселая. А развод... это новые возможности, пусть путешествует, пусть начнет водить машину, если не водила, пусть учит что-то, пусть рисует, масса возможностей.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение sasha@vera » 11 янв 2018, 00:28

комплекс, тем более для лечения, врач должен назначить
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение Поля » 18 фев 2018, 13:15

Не доверяю я почему-то этим бадам, не пила и не собираюсь пить. Я обычно на состав сразу смотрю, мне нравятся капли Береш Плюс. Знакома я с ними уже почти два года, от многих бед спасают. Поднимают настроение, улучшает состояние души, в период менструаций тоже отличное спасение. Самое удивительное, что их можно даже беременным мамочкам, это говорит о хорошем качестве препарата.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение sol » 19 апр 2018, 15:45

Не так давно прочитала умную статью, про необходимость и важность витамина D и не только для детей, но и для взрослых и пожилых. Еще его надо пить в менопаузу, что в это время особенно важен данный витамин. То есть пить надо пожизненно. А если учесть, что только у 10 % населения России в организме норма витамина Д, то вашей маме и всем женщинам, вступившим в период менопаузы необходимо принимать витамин Д. Хорошо усваивается он в виде водного раствора. Например, Аквадетрим, он на мицелярной воде. Дозировку лучше уточнить у врача, эндокринолог подсказать может сколько пить и нужно ли делать перерыв на летний период, но вообще, в инструкции указано, что взрослым надо пить по 4 капли в день.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение ivanes » 19 апр 2018, 16:59

Витамин D важен для пожилых.С ним ускоряется усвоение кальция в молочных продуктах,рыбе.Снижается риск переломов костей. Лучше сделать денситометрию таза и позвоночника.Сдать кровь на содержание кальция и фосфора.
Потом решать вопрос лечения с ортопедом и эндокринологом.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Какие витамины подойдут маме?

Сообщение Мэри » Сегодня, 11:22

10 % мало, это поди все, кто живет на юге, а мы тут в средней полосе, да в сибири вообще в большом дефиците. Надо озадачиться, тоже попить, а то вялость, мозг бы делал, а руки не поднимаются, спать хочется постоянно... Может правда дело в этом витамине.
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