Сообщение sol » 19 апр 2018, 15:45

Не так давно прочитала умную статью, про необходимость и важность витамина D и не только для детей, но и для взрослых и пожилых. Еще его надо пить в менопаузу, что в это время особенно важен данный витамин. То есть пить надо пожизненно. А если учесть, что только у 10 % населения России в организме норма витамина Д, то вашей маме и всем женщинам, вступившим в период менопаузы необходимо принимать витамин Д. Хорошо усваивается он в виде водного раствора. Например, Аквадетрим, он на мицелярной воде. Дозировку лучше уточнить у врача, эндокринолог подсказать может сколько пить и нужно ли делать перерыв на летний период, но вообще, в инструкции указано, что взрослым надо пить по 4 капли в день.