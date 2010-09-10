Какие витамины подойдут маме?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Svetlyahek
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 авг 2013, 18:37
Какие витамины подойдут маме?
Хочу маме купить хорошие витамины. Она в последнее время ходит вялая и без настроения. Навалилось на нее бедненькую - и климакс, и развод, и ангина... все вместе, со всех сторон подкосило. Подруга посоветовала купить ей бад какой-нибудь, но я не сторонница. Витамины - да. Только вот какие? Их сейчас уйма!
Re: Какие витамины подойдут маме?
Уверен что скоро Вы нам напишите ответ.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Маме нужен врач, а не витамины. Лучше невролог.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Тут наверно антидепрессанты нужны, а не витамины.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:19
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Какие витамины подойдут маме?
депрессанты порождают зависимость, они только приглушат проблему, качественные витамины со 100% натуральным составом в самый раз!
Сделаем лучшим будущее уже сегодня
Re: Какие витамины подойдут маме?
У моей мамы сейчас лечение климакса http://klimaxan.ru/useful/lechenie-klim ... henshchin/ бадами идет.Ей намного лучше, человек воспрянул духом, активная снова, веселая. А развод... это новые возможности, пусть путешествует, пусть начнет водить машину, если не водила, пусть учит что-то, пусть рисует, масса возможностей.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Какие витамины подойдут маме?
комплекс, тем более для лечения, врач должен назначить
Re: Какие витамины подойдут маме?
Не доверяю я почему-то этим бадам, не пила и не собираюсь пить. Я обычно на состав сразу смотрю, мне нравятся капли Береш Плюс. Знакома я с ними уже почти два года, от многих бед спасают. Поднимают настроение, улучшает состояние души, в период менструаций тоже отличное спасение. Самое удивительное, что их можно даже беременным мамочкам, это говорит о хорошем качестве препарата.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Не так давно прочитала умную статью, про необходимость и важность витамина D и не только для детей, но и для взрослых и пожилых. Еще его надо пить в менопаузу, что в это время особенно важен данный витамин. То есть пить надо пожизненно. А если учесть, что только у 10 % населения России в организме норма витамина Д, то вашей маме и всем женщинам, вступившим в период менопаузы необходимо принимать витамин Д. Хорошо усваивается он в виде водного раствора. Например, Аквадетрим, он на мицелярной воде. Дозировку лучше уточнить у врача, эндокринолог подсказать может сколько пить и нужно ли делать перерыв на летний период, но вообще, в инструкции указано, что взрослым надо пить по 4 капли в день.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Витамин D важен для пожилых.С ним ускоряется усвоение кальция в молочных продуктах,рыбе.Снижается риск переломов костей. Лучше сделать денситометрию таза и позвоночника.Сдать кровь на содержание кальция и фосфора.
Потом решать вопрос лечения с ортопедом и эндокринологом.
Потом решать вопрос лечения с ортопедом и эндокринологом.
Re: Какие витамины подойдут маме?
10 % мало, это поди все, кто живет на юге, а мы тут в средней полосе, да в сибири вообще в большом дефиците. Надо озадачиться, тоже попить, а то вялость, мозг бы делал, а руки не поднимаются, спать хочется постоянно... Может правда дело в этом витамине.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Мне до климакса еще далеко, но я тоже аквадетрим начала пить, правда бодрее стала. На вкус он нормальный, пью утром, после завтрака, на тощак не могу, запиваю водой. Еще гимнастику стала делать, все советую, 20 минут, а бодрости на несколько часов. Еще такой момент, до приема витамина болела нога, ступня, давно и противно, вот сейчас не болит, связываю с витамином, ну и с зарядкой.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Витамин д мало то где есть, угорь, сардины, сельд, соевое молоко, печень говяж, икра крас, яйца. Если налегать на яйца и печень, то холестерин скажет "привет", а это тоже ерундово. Так что лучше, получается, принимать его в аптечном виде.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Негативные последствия от климакса сигнализируют о том, что в организме нарушен гормональный фон https://standards-hormones.ru/ . Лучше сразу сдать анализы, а потом доктор назначит правильное лечение.
Re: Какие витамины подойдут маме?
vorog58 писал(а):Кстати в продолжение начатой темы . Советую ознакомится с этим обзором : http://vyborexperta.ru/krasota-i-zdorove/luchshie-vitaminy-dlya-zhenshhin-posle-30-let/ и выберите для своей мамы , то что нужно. Лично моя супруга после ознакомления с этими рекомендациями подобрала комплекс витаминов которое улучшило ее состояние.
Тут не только комплекс витаминов нужен, но еще советуют и питание пересмотреть. Вот все рекомендации https://zaberemenet-pri-klimakse.ru/sov ... makse.html для женщин, которые столкнулись с неприятностями во время климакса.
Re: Какие витамины подойдут маме?
Я в Интернет-аптеке ЗдравСити покупал подсолнечный лецитин Ювикс Фарм процентов на 20 дешевле чем на iherb. И качество намного лучше. Айхербовский вообще с трудом осилил курс, так как он противный на вкус до невозможности... А подсолнечный лецитин чем похож по вкусу на жареные семечки, так что и для здоровья полезен и зубы сохранил, так как перестал лузгать семечки))
Re: Какие витамины подойдут маме?
Витамины нужно брать с хорошим составом, чтобы не было никаких красителей и прочей гадости. Посмотрите витамины для женщин тут https://creatine.in.ua/ Я заказываю всей семье витамины, себе даже частенько спортивное питание покупаю. Качеством доволен, никаких побочных действий не замечал, улучшение чувствуется, но нужно курсом обязательно витамины пить.
Re: Какие витамины подойдут маме?
К растительным продуктам для спокойствия я отношусь достаточно практично: сначала смотрю состав, затем уже решаю, подходит ли формат. Варианты из соответствующей категории собраны здесь: https://kg.siberianhealth.com/ru/shop/c ... egory/403/ . В ассортименте встречаются продукты с растительными компонентами, поэтому полезно изучить полный список ингредиентов и рекомендации производителя. Если одновременно принимаются лекарства или другие добавки, отдельно стоит обратить внимание на возможные ограничения и совместимость. Я бы не рассматривал такие продукты как замену лечению тревожных состояний или нарушений сна. При длительных проблемах лучше обсудить ситуацию со специалистом. Сам каталог при этом удобен для знакомства с конкретными формулами: можно сравнить состав, количество продукта и способ употребления. Мне кажется, это намного полезнее, чем выбирать продукт исключительно по названию «успокоительное». В итоге ориентируюсь на то, что действительно указано производителем, и не жду от пищевой добавки гарантированного результата.
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