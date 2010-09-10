Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



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Bliss Гость RZN.info Сообщения: 3 Зарегистрирован: 02 окт 2007, 12:33 Фотошторы - что это за зверь и где можно купить? Цитата Сообщение Bliss » 25 ноя 2013, 19:32 Поискали, поспрашивали еще в нашем городе где можно купить - не нашли. Поэтому такой вопрос: Есть ли в Рязани счастливые обладатели фотоштор, поделитесь своим практическим опытом, какие плюсы-минусы? И есть ли у кого опыт покупок на этом сайте, или можете посоветовать другие? Интересует где их можно приобрести именно в нашем городе, а не в Москве, портьеры не самые дешевые, заказывать в другом городе не хочется. Наткнулись с девушкой в интернете на такой вот рязанский сайт http://www.orioles.ru c фотошторами - портьерами с ярким фотоизображением. Смотрятся очень здорово и необычно! И, честно говоря, загорелись подарить их нам на Новый годПоискали, поспрашивали еще в нашем городе где можно купить - не нашли. Поэтому такой вопрос: Есть ли в Рязани счастливые обладатели фотоштор, поделитесь своим практическим опытом, какие плюсы-минусы? И есть ли у кого опыт покупок на этом сайте, или можете посоветовать другие? Интересует где их можно приобрести именно в нашем городе, а не в Москве, портьеры не самые дешевые, заказывать в другом городе не хочется. Вернуться к началу

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