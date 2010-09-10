Фотошторы - что это за зверь и где можно купить?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Фотошторы - что это за зверь и где можно купить?
Наткнулись с девушкой в интернете на такой вот рязанский сайт http://www.orioles.ru c фотошторами - портьерами с ярким фотоизображением. Смотрятся очень здорово и необычно! И, честно говоря, загорелись подарить их нам на Новый год Поискали, поспрашивали еще в нашем городе где можно купить - не нашли. Поэтому такой вопрос: Есть ли в Рязани счастливые обладатели фотоштор, поделитесь своим практическим опытом, какие плюсы-минусы? И есть ли у кого опыт покупок на этом сайте, или можете посоветовать другие? Интересует где их можно приобрести именно в нашем городе, а не в Москве, портьеры не самые дешевые, заказывать в другом городе не хочется.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 14:20
Re: Фотошторы - что это за зверь и где можно купить?
Если вы пожелаете, то ваш интерьер ( фото шторы в интерьере) могут украсить тихие и полюбившиеся пейзажи, абстрактные изображения, цветы, ночные города, экзотические животные и растения, скалы и водопады, а также множество других рисунков помогут придать помещению определенную смысловую нагрузку, выразить индивидуальный вкус хозяина и визуально расширять пространство.
Носить в сердце невысказанную любовь — значит приумножать свои печали.
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