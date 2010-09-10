Где лучше купить ноубук ?

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Tatianna
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 20:54

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение Tatianna » 26 фев 2015, 14:26

Да вы что, неужели действительно начали дешеветь. Это хорошая тенденция, тем более что мне как раз скоро нужно будет ноутбук брать.
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение Denata » 14 мар 2015, 21:29

дешевеют старые модели наверное, а вообще с ростом доллара, вряд ли они станут дешевле
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Tanushkin85
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 13:55

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение Tanushkin85 » 01 апр 2015, 14:08

ivanes писал(а):Сегодня Ноубуки стали дешеветь. Я покупал в декабре Леново за 20 тыс,сегодня увидел за 15 тыс руб. Упал объем продаж в январе на 38% по сравнению с декабрем и на 12% по году 2014.
Сегодня прошлись по магазинам в поисках как раз. Снова дорожают опять(((
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Zina
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 23:26

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение Zina » 01 апр 2015, 15:33

Про интернет магазин becompact.ru кто-нибудь что то слышал? Стоит ли у них покупать?
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danna0
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 07:24
Откуда: ru
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Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение danna0 » 27 апр 2015, 06:00

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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение Lira » 30 апр 2015, 19:13

Zina писал(а):Про интернет магазин becompact.ru кто-нибудь что то слышал? Стоит ли у них покупать?

Не плохой магазин, покупала у них смартфон себе. Все нормально прошло.Изображение
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lev41k
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 май 2015, 10:19

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение lev41k » 18 май 2015, 10:21

Б\у можно купить сейчас по такой цене.
Что касается новых, то посмотрите http://www.new-laser.ru/price_m.html
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Иваныч33
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 май 2015, 21:26

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение Иваныч33 » 26 май 2015, 21:29

Выгоднее брать на Али Экспресс
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Waravan
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 08:57

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение Waravan » 30 июл 2015, 14:53

Иваныч33 писал(а):Выгоднее брать на Али Экспресс



ага.. и получит через полгода коробку с битой китайчатиной.

только отечественные компы... только хардкор.. на базе процессоров эльбрус)))
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Торпеда
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 17:35

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение Торпеда » 03 авг 2015, 11:03

ой не знаю, сейчас по ходу только ноуты еще и не подоржали - остальная техника вся подскочила
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Bonjovi
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 08:40

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение Bonjovi » 26 авг 2015, 08:50

днс вроде недорогой магазин
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jax1
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:16

Re: Где лучше купить ноубук ?

Сообщение jax1 » 07 окт 2015, 19:44

Да в любом интернет магазине, их сколько сейчас развелось
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AntonBleno
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Сегодня, 17:45

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