Где лучше купить ноубук ?
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Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Где лучше купить ноубук ?
Да вы что, неужели действительно начали дешеветь. Это хорошая тенденция, тем более что мне как раз скоро нужно будет ноутбук брать.
Re: Где лучше купить ноубук ?
дешевеют старые модели наверное, а вообще с ростом доллара, вряд ли они станут дешевле
- Tanushkin85
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 01 апр 2015, 13:55
Re: Где лучше купить ноубук ?
Сегодня прошлись по магазинам в поисках как раз. Снова дорожают опять(((ivanes писал(а):Сегодня Ноубуки стали дешеветь. Я покупал в декабре Леново за 20 тыс,сегодня увидел за 15 тыс руб. Упал объем продаж в январе на 38% по сравнению с декабрем и на 12% по году 2014.
Re: Где лучше купить ноубук ?
Про интернет магазин becompact.ru кто-нибудь что то слышал? Стоит ли у них покупать?
- danna0
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 23 мар 2015, 07:24
- Откуда: ru
- Контактная информация:
Re: Где лучше купить ноубук ?
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Re: Где лучше купить ноубук ?
Zina писал(а):Про интернет магазин becompact.ru кто-нибудь что то слышал? Стоит ли у них покупать?
Не плохой магазин, покупала у них смартфон себе. Все нормально прошло.
Re: Где лучше купить ноубук ?
Б\у можно купить сейчас по такой цене.
Что касается новых, то посмотрите http://www.new-laser.ru/price_m.html
Что касается новых, то посмотрите http://www.new-laser.ru/price_m.html
Re: Где лучше купить ноубук ?
Выгоднее брать на Али Экспресс
Re: Где лучше купить ноубук ?
Иваныч33 писал(а):Выгоднее брать на Али Экспресс
ага.. и получит через полгода коробку с битой китайчатиной.
только отечественные компы... только хардкор.. на базе процессоров эльбрус)))
Re: Где лучше купить ноубук ?
ой не знаю, сейчас по ходу только ноуты еще и не подоржали - остальная техника вся подскочила
Re: Где лучше купить ноубук ?
днс вроде недорогой магазин
Re: Где лучше купить ноубук ?
Да в любом интернет магазине, их сколько сейчас развелось
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: Сегодня, 17:45
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