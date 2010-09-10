Сообщение Tanushkin85 » 01 апр 2015, 14:08

ivanes писал(а): Сегодня Ноубуки стали дешеветь. Я покупал в декабре Леново за 20 тыс,сегодня увидел за 15 тыс руб. Упал объем продаж в январе на 38% по сравнению с декабрем и на 12% по году 2014.

Сегодня прошлись по магазинам в поисках как раз. Снова дорожают опять(((