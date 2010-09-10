Предлагаю сотрудничество АН г.Рязань.
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Предлагаю сотрудничество АН г.Рязань.
Добрый вечер. Агентство недвижимости, Территория успеха предлагает сотрудничество Агентствам недвижимости Вашего славного города и района. Не секрет что люди в нашей необъятной стране имеют свойство менять свое место жительства. Кто то хочет перебраться поближе к Москве, кто то наоборот стремится к тихой и размеренной жизни. Все мы любим и ценим своих клиентов и поэтому хотим выполнить возложенные на нас обязанности и надежды своих клиентов на отлично. В своих регионах мы знаем все тонкости и премудрости рынка, но как помочь своим клиентам на расстоянии? Для этого, на мой взгляд, и нужны надежные и профессиональные партнеры.
Мы готовы стать надежными партнерами для Вас и Ваших клиентов. Будем рады если найдем в Вашем регионе единомышленников и надежных партнеров для себя и наших клиентов.
Мы готовы стать надежными партнерами для Вас и Ваших клиентов. Будем рады если найдем в Вашем регионе единомышленников и надежных партнеров для себя и наших клиентов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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Могут ли дети сниматься в кино
2 сообщения • Страница 1 из 1
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