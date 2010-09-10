ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Bitumok
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 15:22
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Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Bitumok » 28 апр 2016, 09:21

Добрый день!
В почтовом ящике до сих пор нет бюллетеня для голосования...
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Ольга Александровна
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 21:43

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Ольга Александровна » 28 апр 2016, 12:07

Андрей Иванов писал(а):Проверить достоверность протокола и решений собственников, не так тяжело как кажется... Тем более что теперь инициатор собрания должен предоставлять и протокол и решения (бюллетени) в ЖИ Рязанской области. Запрашиваете копии и смотрите кто за что голосовал, а потом опрашиваете голосовавших, если расхождения, то протокол и/или решения (бюллетени) подделаны. Нужно только желание и усидчивость.
Жилищный кодекс РФ
статья 46
1. ... Решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документами как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей, и подлежат размещению в системе лицом, инициировавшим общее собрание. Копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем через десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
1.1. Управляющая организация, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива в течение пяти дней с момента получения указанных в части 1 настоящей статьи копий решений и протокола общего собрания собственников помещений обязаны в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направить копии указанных решений и протокола, в том числе с использованием системы, в орган государственного жилищного надзора для хранения в течение трех лет. ...

Жилищный кодекс у нас хороший, только как заставить УК его соблюдать. А то, что у жильцов нет желания и усидчивости, этим УК будет пользоваться.
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Ольга Александровна
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 21:43

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Ольга Александровна » 28 апр 2016, 12:09

Vortex писал(а):Сегодня специально вечером заглянул во двор - освещения придомовой территории так и нет. Это "минус" в работе УК - на собрании пообещали, что вопрос решится за 2-3 дняя, а слово не сдержали.

вчера была в УК, сказали что вопросом по свету занимаются
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Vortex » 28 апр 2016, 12:28

Ольга Александровна писал(а):вчера была в УК, сказали что вопросом по свету занимаются

Спасибо за информацию. Однако, эту фразу я слышу уже 2 с лишним месяца и от УК, и от Матерны. По большому счету мне все равно, ибо в доме не живу и по ночам по двору не шастаю. Просто неприятно, что услуга не оказывается, хотя должна бы.
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Milena007
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 09:27

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Milena007 » 30 апр 2016, 16:51

Vortex писал(а):
Ольга Александровна писал(а):вчера была в УК, сказали что вопросом по свету занимаются

Спасибо за информацию. Однако, эту фразу я слышу уже 2 с лишним месяца и от УК, и от Матерны. По большому счету мне все равно, ибо в доме не живу и по ночам по двору не шастаю. Просто неприятно, что услуга не оказывается, хотя должна бы.


не знаю, поможет в вашем случае или нет, но иногда жалоба застройщику Единство помогала ;-)
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Vortex » 30 апр 2016, 20:28

Milena007 писал(а):не знаю, поможет в вашем случае или нет, но иногда жалоба застройщику Единство помогала ;-)

Да тут проблема, думаю, все-таки в УК, а не в застройщике, так как последний утверждает, что все необходимое для освещения двора оборудование им смонтировано и передано в руки УК. Да и на собрании представители УК не отбрыкивались от этой проблемы.

Кстати, еще один камень в огород УК - обещали в течение недели подготовить и разложить по ящикам бюллетени для голосования и опять же не сдержали слово. В итоге из двух данных на собрании представителями УК обещаний ни одно в срок не выполнили. Фу.
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Vortex » 01 май 2016, 08:38

Забираю свой камень по поводу бланков обратно - бланки рассовали по ящикам.
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eklektika
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 20:18

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение eklektika » 04 май 2016, 08:35

Уважаемые соседи, может быть, я что-то не поняла? п. 4 бюллетеня "Ограждение пешеходных тротуаров" На собрании же говорили, что и вазоны, и полусферы из бетона создадут препятствия для провоза детских колясок по тротуару. Решили, что оптимальным будет установка заборчика, аналогичного ограждению зеленой зоны, только отдельными секциями. И вот п. 4 бюллетеня предлагает выбрать - между вазонами и полусферами(((( То есть, у них есть подрядчик "Артбетон" и не волнует, о чем говорили жильцы на собрании. Если я что-то поняла неправильно, то прошу прощения. В принципе, у меня ребенок уже вырос из коляски. Но я видела, как волнует этот вопрос соседей с малышами и животиками.
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n.gusarov
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 21:26

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение n.gusarov » 04 май 2016, 22:04

eklektika писал(а):Уважаемые соседи, может быть, я что-то не поняла? п. 4 бюллетеня "Ограждение пешеходных тротуаров" На собрании же говорили, что и вазоны, и полусферы из бетона создадут препятствия для провоза детских колясок по тротуару. Решили, что оптимальным будет установка заборчика, аналогичного ограждению зеленой зоны, только отдельными секциями. И вот п. 4 бюллетеня предлагает выбрать - между вазонами и полусферами(((( То есть, у них есть подрядчик "Артбетон" и не волнует, о чем говорили жильцы на собрании. Если я что-то поняла неправильно, то прошу прощения. В принципе, у меня ребенок уже вырос из коляски. Но я видела, как волнует этот вопрос соседей с малышами и животиками.

Жесть, по моему пропустить тот момент, когда мы решили исключить полусферы, было не возможно. Навязывание услуг - не иначе.
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Vortex » 04 май 2016, 22:09

Заработало освещение дворовой территории.
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Milena007
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 09:27

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Milena007 » 14 май 2016, 20:38

Vortex писал(а):
Milena007 писал(а):не знаю, поможет в вашем случае или нет, но иногда жалоба застройщику Единство помогала ;-)

Да тут проблема, думаю, все-таки в УК, а не в застройщике, так как последний утверждает, что все необходимое для освещения двора оборудование им смонтировано и передано в руки УК. Да и на собрании представители УК не отбрыкивались от этой проблемы.


Слышала как решился вопрос с дренажем и дверьми в ЖК, на застройщика Единство повлияло видимо, с УК сложнее.
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Milena007
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 09:27

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Milena007 » 14 май 2016, 20:43

Vortex писал(а):Заработало освещение дворовой территории.

Есть свет в конце тоннеля!
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Hearest
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 22:05

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Hearest » 20 июн 2016, 12:07

Прочитал объявление в подъезде - все решения собрания не имеют силы, так как на собрании не было кворума. Теперь надо еще раз собираться, или УК по-своему все сделает, в том числе переведет квартиру на первом этаже в нежилой фонд?
Хорошими делами прославиться нельзя!
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Ольга Александровна
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 21:43

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Ольга Александровна » 20 июн 2016, 13:15

Видимо, что-то пошло не так,как задумала УК.
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Осенняя
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 15:41

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Осенняя » 20 июн 2016, 14:27

Может представители счётной комиссии знают что не так,напишите.
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Ольга Александровна
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 21:43

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Ольга Александровна » 20 июн 2016, 19:38

При голосовании за УК кворум был, а теперь его нет, странно. Может не так проголосовали, как хотелось.
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and_rzn
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 22:02

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение and_rzn » 29 июн 2016, 11:50

Изменить ситуацию может только наша активность. Уверен, многие собственники не приняли участие в голосовании. Но есть и те, кто уже проживает в доме и желает порядка и комфорта.
Будем беспокоить УК - будут шевелиться. Если необходимы коллективные действия, давайте обсудим.
Насколько помню УК сообщали, что застройщик поменяет входные двери в подъездах. Они низкого качества и не обеспечивают плотного закрытия. А воз и ныне там.
Уважаемые соседи, выкладывайте на форуме вопросы, предложения. Будем готовить коллективное обращение!
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Martina1
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 15:57

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Martina1 » 29 июн 2016, 14:11

and_rzn писал(а):Изменить ситуацию может только наша активность. Уверен, многие собственники не приняли участие в голосовании. Но есть и те, кто уже проживает в доме и желает порядка и комфорта.
Будем беспокоить УК - будут шевелиться. Если необходимы коллективные действия, давайте обсудим.
Насколько помню УК сообщали, что застройщик поменяет входные двери в подъездах. Они низкого качества и не обеспечивают плотного закрытия. А воз и ныне там.
Уважаемые соседи, выкладывайте на форуме вопросы, предложения. Будем готовить коллективное обращение!

Дверь во 2 подъезде поменяли на новую
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Татьяна н
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 21:44

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение Татьяна н » 09 ноя 2016, 16:10

Доброго дня соседи! В доме появился провайдер Ростелеком, мы первые из подключившихся ( брали оптом и телефон и интернет и tv). Кто что знает про освещение вечернее нашей дворовой территории?
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dmkp
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 55 минут назад

Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"

Сообщение dmkp » 52 минуты назад

3 подъезд - у всех всё нормально со стенами? у меня вся мокрая стена, граничащая с шахтой лифта/лестничной клеткой.
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