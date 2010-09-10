ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Добрый день!
В почтовом ящике до сих пор нет бюллетеня для голосования...
В почтовом ящике до сих пор нет бюллетеня для голосования...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 21:43
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Андрей Иванов писал(а):Проверить достоверность протокола и решений собственников, не так тяжело как кажется... Тем более что теперь инициатор собрания должен предоставлять и протокол и решения (бюллетени) в ЖИ Рязанской области. Запрашиваете копии и смотрите кто за что голосовал, а потом опрашиваете голосовавших, если расхождения, то протокол и/или решения (бюллетени) подделаны. Нужно только желание и усидчивость.
Жилищный кодекс РФ
статья 46
1. ... Решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документами как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей, и подлежат размещению в системе лицом, инициировавшим общее собрание. Копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем через десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
1.1. Управляющая организация, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива в течение пяти дней с момента получения указанных в части 1 настоящей статьи копий решений и протокола общего собрания собственников помещений обязаны в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направить копии указанных решений и протокола, в том числе с использованием системы, в орган государственного жилищного надзора для хранения в течение трех лет. ...
Жилищный кодекс у нас хороший, только как заставить УК его соблюдать. А то, что у жильцов нет желания и усидчивости, этим УК будет пользоваться.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 21:43
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Vortex писал(а):Сегодня специально вечером заглянул во двор - освещения придомовой территории так и нет. Это "минус" в работе УК - на собрании пообещали, что вопрос решится за 2-3 дняя, а слово не сдержали.
вчера была в УК, сказали что вопросом по свету занимаются
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Ольга Александровна писал(а):вчера была в УК, сказали что вопросом по свету занимаются
Спасибо за информацию. Однако, эту фразу я слышу уже 2 с лишним месяца и от УК, и от Матерны. По большому счету мне все равно, ибо в доме не живу и по ночам по двору не шастаю. Просто неприятно, что услуга не оказывается, хотя должна бы.
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Vortex писал(а):Ольга Александровна писал(а):вчера была в УК, сказали что вопросом по свету занимаются
Спасибо за информацию. Однако, эту фразу я слышу уже 2 с лишним месяца и от УК, и от Матерны. По большому счету мне все равно, ибо в доме не живу и по ночам по двору не шастаю. Просто неприятно, что услуга не оказывается, хотя должна бы.
не знаю, поможет в вашем случае или нет, но иногда жалоба застройщику Единство помогала
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Milena007 писал(а):не знаю, поможет в вашем случае или нет, но иногда жалоба застройщику Единство помогала
Да тут проблема, думаю, все-таки в УК, а не в застройщике, так как последний утверждает, что все необходимое для освещения двора оборудование им смонтировано и передано в руки УК. Да и на собрании представители УК не отбрыкивались от этой проблемы.
Кстати, еще один камень в огород УК - обещали в течение недели подготовить и разложить по ящикам бюллетени для голосования и опять же не сдержали слово. В итоге из двух данных на собрании представителями УК обещаний ни одно в срок не выполнили. Фу.
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Забираю свой камень по поводу бланков обратно - бланки рассовали по ящикам.
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Уважаемые соседи, может быть, я что-то не поняла? п. 4 бюллетеня "Ограждение пешеходных тротуаров" На собрании же говорили, что и вазоны, и полусферы из бетона создадут препятствия для провоза детских колясок по тротуару. Решили, что оптимальным будет установка заборчика, аналогичного ограждению зеленой зоны, только отдельными секциями. И вот п. 4 бюллетеня предлагает выбрать - между вазонами и полусферами(((( То есть, у них есть подрядчик "Артбетон" и не волнует, о чем говорили жильцы на собрании. Если я что-то поняла неправильно, то прошу прощения. В принципе, у меня ребенок уже вырос из коляски. Но я видела, как волнует этот вопрос соседей с малышами и животиками.
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
eklektika писал(а):Уважаемые соседи, может быть, я что-то не поняла? п. 4 бюллетеня "Ограждение пешеходных тротуаров" На собрании же говорили, что и вазоны, и полусферы из бетона создадут препятствия для провоза детских колясок по тротуару. Решили, что оптимальным будет установка заборчика, аналогичного ограждению зеленой зоны, только отдельными секциями. И вот п. 4 бюллетеня предлагает выбрать - между вазонами и полусферами(((( То есть, у них есть подрядчик "Артбетон" и не волнует, о чем говорили жильцы на собрании. Если я что-то поняла неправильно, то прошу прощения. В принципе, у меня ребенок уже вырос из коляски. Но я видела, как волнует этот вопрос соседей с малышами и животиками.
Жесть, по моему пропустить тот момент, когда мы решили исключить полусферы, было не возможно. Навязывание услуг - не иначе.
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Заработало освещение дворовой территории.
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Vortex писал(а):Milena007 писал(а):не знаю, поможет в вашем случае или нет, но иногда жалоба застройщику Единство помогала
Да тут проблема, думаю, все-таки в УК, а не в застройщике, так как последний утверждает, что все необходимое для освещения двора оборудование им смонтировано и передано в руки УК. Да и на собрании представители УК не отбрыкивались от этой проблемы.
Слышала как решился вопрос с дренажем и дверьми в ЖК, на застройщика Единство повлияло видимо, с УК сложнее.
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Vortex писал(а):Заработало освещение дворовой территории.
Есть свет в конце тоннеля!
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Прочитал объявление в подъезде - все решения собрания не имеют силы, так как на собрании не было кворума. Теперь надо еще раз собираться, или УК по-своему все сделает, в том числе переведет квартиру на первом этаже в нежилой фонд?
Хорошими делами прославиться нельзя!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 21:43
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Видимо, что-то пошло не так,как задумала УК.
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Может представители счётной комиссии знают что не так,напишите.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 21:43
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
При голосовании за УК кворум был, а теперь его нет, странно. Может не так проголосовали, как хотелось.
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Изменить ситуацию может только наша активность. Уверен, многие собственники не приняли участие в голосовании. Но есть и те, кто уже проживает в доме и желает порядка и комфорта.
Будем беспокоить УК - будут шевелиться. Если необходимы коллективные действия, давайте обсудим.
Насколько помню УК сообщали, что застройщик поменяет входные двери в подъездах. Они низкого качества и не обеспечивают плотного закрытия. А воз и ныне там.
Уважаемые соседи, выкладывайте на форуме вопросы, предложения. Будем готовить коллективное обращение!
Будем беспокоить УК - будут шевелиться. Если необходимы коллективные действия, давайте обсудим.
Насколько помню УК сообщали, что застройщик поменяет входные двери в подъездах. Они низкого качества и не обеспечивают плотного закрытия. А воз и ныне там.
Уважаемые соседи, выкладывайте на форуме вопросы, предложения. Будем готовить коллективное обращение!
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
and_rzn писал(а):Изменить ситуацию может только наша активность. Уверен, многие собственники не приняли участие в голосовании. Но есть и те, кто уже проживает в доме и желает порядка и комфорта.
Будем беспокоить УК - будут шевелиться. Если необходимы коллективные действия, давайте обсудим.
Насколько помню УК сообщали, что застройщик поменяет входные двери в подъездах. Они низкого качества и не обеспечивают плотного закрытия. А воз и ныне там.
Уважаемые соседи, выкладывайте на форуме вопросы, предложения. Будем готовить коллективное обращение!
Дверь во 2 подъезде поменяли на новую
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Доброго дня соседи! В доме появился провайдер Ростелеком, мы первые из подключившихся ( брали оптом и телефон и интернет и tv). Кто что знает про освещение вечернее нашей дворовой территории?
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
3 подъезд - у всех всё нормально со стенами? у меня вся мокрая стена, граничащая с шахтой лифта/лестничной клеткой.
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