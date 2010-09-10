Сообщение Осенняя » 23 минуты назад

3 подъезд - у нас мокрая стена в кладовке,граничит со стеной уличной во двор.Штукатурка мокрая во время оттепели..Мастера сказали,что течёт где-то по карнизу между стеной и утеплителем.Не проложена пароизоляция.Между стеной и утеплителем ветер гуляет.