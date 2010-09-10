ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
3 подъезд - у нас мокрая стена в кладовке,граничит со стеной уличной во двор.Штукатурка мокрая во время оттепели..Мастера сказали,что течёт где-то по карнизу между стеной и утеплителем.Не проложена пароизоляция.Между стеной и утеплителем ветер гуляет.
Re: ЖК "Циолковский" от ГК "Единство"
dmkp писал(а):3 подъезд - у всех всё нормально со стенами? у меня вся мокрая стена, граничащая с шахтой лифта/лестничной клеткой.
А вы мастеру по дому сказали?Мастер сказал,что будет вызывать прораба,но склонны к версии,что кладовку надо просто просушить.Звоните и говорите какой у вас этаж и какая стена.А то так и будем сидеть с мокрыми стенами.После каждой оттепели и дождя будем сушиться.
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Просмотров: 920 (2 сегодня)
Не попадитесь на уловки мошенников Правила безопасной сделки
Не отправляйте деньги без гарантий Не соглашайтесь на предоплату, если не уверены в надёжности продавца.
«Нет» cлишком дешёвым предложениям Если цена показалась чересчур низкой — возможно, перед вами несуществующий или некачественный товар.
Не будьте слишком доверчивы Проверяйте товар до передачи денег продавцу.
Пожалуйста, скажите продавцу, что вы нашли это объявление на Avito
Благодарим за оплату доступа к контактам!
Цветные картриджи для широкоформатной печати Оригинальные картриджи hp на HP DesignJet T770/T790/T1100/T1100 MFP/T1120/T610/T1120/T620/T1200/T1200 HD/T1120 SD форма оплаты любая Картридж HP 72 C9372A (пурпурный) 130 мл Картридж HP 72 C9373A оригинальные картриджи hp (желтый) 130 мл Картридж HP 72 C9403A (матовый черный) 130 мл кончился Картридж HP 72 C9371A (голубой) 130 мл Картридж HP 72 C9374A (серый) 130 мл Картридж HP 72 - 69мл =1500руб доступно Картри. HP 72 - 130мл =3500руб кончились Печатающая головка HP 72 = 4000руб остались!
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Просмотров: 920 (2 сегодня)
http://o-keeper.ru/
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Струйные оригинальные картриджи Canon
Техника Canon больше известна своими небольшими копирами, но немало моделей этой техники имеется и в домашнем пользовании. В основном это струйные модели, имеющие возможности печати текстов и фотографий высочайшего качества. Поэтому-то купить оригинальные картриджи Canon не составляет труда, имеются в продаже в большом ассортименте и струйные, и лазерные модели.
Всегда ли оригинальная продукция означает большие затраты?
Поэтому, если купить оригинальные картриджи canon оригинальные картриджи Canon, вместо заправленного, можно не беспокоиться о сохранности печатающего механизма. В случае заправки принтер или копир надо заметно чаще чистить, чтобы не накапливался просыпающийся тонер.
Для уменьшения себестоимости печати можно воспользоваться совместимым картриджем для имеющейся модели оборудования. Но они не всегда дают нужное качество печати, в большинстве случаев такой выбор делают при согласии на некоторое ее снижение.
В ряде случаев оригиналы приобретаются вместе с более дешевыми аналогами на крайний случай, когда нет возможности или времени реставрировать старый картридж, а печатать надо с высоким качеством. Такой подход имеет свое объяснение, ведь фирменные модели картриджей наверняка дают высокое качество печати в отличие от совместимых моделей, отличающихся более низкосортным тонером или чернилами.
Чем могут помочь квалифицированные мастера?
Для увеличения срока службы оригинальные картриджи принтеров Canon следует регулярно проверять на износ деталей, производить их очистку. Организовать это можно при абонентском обслуживании в специализированном сервисном центре.
Наш сервисный центр может предложить услуги профессионального уровня, специалисты компании имеют многолетний опыт работы с оргтехникой (на рынке более 7 лет). Помимо разового и абонентского обслуживания мы можем предложить и расходные материалы на любую модель принтера или МФУ.
Техника Canon больше известна своими небольшими копирами, но немало моделей этой техники имеется и в домашнем пользовании. В основном это струйные модели, имеющие возможности печати текстов и фотографий высочайшего качества. Поэтому-то купить оригинальные картриджи Canon не составляет труда, имеются в продаже в большом ассортименте и струйные, и лазерные модели.
Всегда ли оригинальная продукция означает большие затраты?
Поэтому, если купить оригинальные картриджи canon оригинальные картриджи Canon, вместо заправленного, можно не беспокоиться о сохранности печатающего механизма. В случае заправки принтер или копир надо заметно чаще чистить, чтобы не накапливался просыпающийся тонер.
Для уменьшения себестоимости печати можно воспользоваться совместимым картриджем для имеющейся модели оборудования. Но они не всегда дают нужное качество печати, в большинстве случаев такой выбор делают при согласии на некоторое ее снижение.
В ряде случаев оригиналы приобретаются вместе с более дешевыми аналогами на крайний случай, когда нет возможности или времени реставрировать старый картридж, а печатать надо с высоким качеством. Такой подход имеет свое объяснение, ведь фирменные модели картриджей наверняка дают высокое качество печати в отличие от совместимых моделей, отличающихся более низкосортным тонером или чернилами.
Чем могут помочь квалифицированные мастера?
Для увеличения срока службы оригинальные картриджи принтеров Canon следует регулярно проверять на износ деталей, производить их очистку. Организовать это можно при абонентском обслуживании в специализированном сервисном центре.
Наш сервисный центр может предложить услуги профессионального уровня, специалисты компании имеют многолетний опыт работы с оргтехникой (на рынке более 7 лет). Помимо разового и абонентского обслуживания мы можем предложить и расходные материалы на любую модель принтера или МФУ.
http://o-keeper.ru/
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