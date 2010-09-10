Сообщение Осенняя » 11 мар 2017, 15:03

dmkp писал(а): 3 подъезд - у всех всё нормально со стенами? у меня вся мокрая стена, граничащая с шахтой лифта/лестничной клеткой.

А вы мастеру по дому сказали?Мастер сказал,что будет вызывать прораба,но склонны к версии,что кладовку надо просто просушить.Звоните и говорите какой у вас этаж и какая стена.А то так и будем сидеть с мокрыми стенами.После каждой оттепели и дождя будем сушиться.