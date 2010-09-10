Сообщение PRES » 27 июл 2015, 10:14

Я православный, но не понимаю к чему храмы новые? Старые восстанавите сначало. Раньше народ обращался, если храм нужен, а теперь батьки ищут спонсоров чтобы выстроить. А народу не надо - язычество рулит. Больше всего в народе язычников. "Язык:" на церк-славянском - народ, т.е. язычество - народничество. Суеверия, приметы, и потребительский подход к религии. Полным полно язычников, и среди православных не говоря уже о др.

И.Г.