Хватает ли вам храмов в Рязани?
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24085
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
salabus писал(а):Сотрудникам торгово-офисных центров РПЦ МП.
сотрудникам торгово-офисных центров нужны не сердца, а кошельки.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
Доставка кошельков осуществляется при помощи скелетной мускулатуры, а роль сердца в ее функционировании никто не отменял.
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
pri писал(а):Кому не хватает?..
Открытые сердца - это к хирургам-кардиологам.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24085
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
salabus писал(а):Доставка кошельков осуществляется при помощи скелетной мускулатуры, а роль сердца в ее функционировании никто не отменял.
что-то мне подсказывает, что у открытых сердец хреноватенько с содержимым кошельков...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
Ну и что? "А 20 бабушек - уже рубль!" ©
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24085
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
salabus писал(а):Ну и что? "А 20 бабушек - уже рубль!" ©
да вот и то, "сердец открытых не хватает", а тут бабушек на десятки считают...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
К Богу?
А это кто?
А это кто?
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
Я православный, но не понимаю к чему храмы новые? Старые восстанавите сначало. Раньше народ обращался, если храм нужен, а теперь батьки ищут спонсоров чтобы выстроить. А народу не надо - язычество рулит. Больше всего в народе язычников. "Язык:" на церк-славянском - народ, т.е. язычество - народничество. Суеверия, приметы, и потребительский подход к религии. Полным полно язычников, и среди православных не говоря уже о др.
И.Г.
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
http://mentalitet-ryazan.ru/tserkvi-monastyri
Кто просит новый храм строить. Тут и так много для Рязани.
Кто просит новый храм строить. Тут и так много для Рязани.
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
PRES писал(а):Я православный, но не понимаю к чему храмы новые? Старые восстанавите сначало.
Просто за последний век местоположение старых храмов и новых мест жительства людей слегка рассинхронизировалось.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24085
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
hardbone писал(а):Просто за последний век местоположение старых храмов и новых мест жительства людей слегка рассинхронизировалось.
ага. пора бы задать вопрос- хватает ли вам в Рязани мечетей?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2444
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
ФрекенСнорк писал(а):hardbone писал(а):Просто за последний век местоположение старых храмов и новых мест жительства людей слегка рассинхронизировалось.
ага. пора бы задать вопрос- хватает ли вам в Рязани мечетей?
Для ответа на этот злободневный вопрос необходимо создать Комиссию по синхронизации при Комитете по делам при Рязгорадминистрации под патронажем Комитета по сношениям Рязанской Епархии РПЦ.
Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?
ФрекенСнорк писал(а):hardbone писал(а):Просто за последний век местоположение старых храмов и новых мест жительства людей слегка рассинхронизировалось.
ага. пора бы задать вопрос- хватает ли вам в Рязани мечетей?
Надо так же поднять вопрос - хватает ли в Рязани синагог, костелов и ритуальных капищ. Иначе нарушается пункт конституции о свободе вероисповедания (хотя кто обращает на это внимание - вера - это всего лишь вид бизнеса)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:54
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