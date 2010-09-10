Хватает ли вам храмов в Рязани?

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение ФрекенСнорк » 16 июл 2015, 21:37

salabus писал(а):Сотрудникам торгово-офисных центров РПЦ МП.

сотрудникам торгово-офисных центров нужны не сердца, а кошельки.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение salabus » 16 июл 2015, 22:11

Доставка кошельков осуществляется при помощи скелетной мускулатуры, а роль сердца в ее функционировании никто не отменял.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение ZZ » 16 июл 2015, 23:40

pri писал(а):Кому не хватает?..

Открытые сердца - это к хирургам-кардиологам.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение ФрекенСнорк » 17 июл 2015, 06:02

salabus писал(а):Доставка кошельков осуществляется при помощи скелетной мускулатуры, а роль сердца в ее функционировании никто не отменял.

что-то мне подсказывает, что у открытых сердец хреноватенько с содержимым кошельков...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение salabus » 17 июл 2015, 11:06

Ну и что? "А 20 бабушек - уже рубль!" ©
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение ФрекенСнорк » 17 июл 2015, 11:08

salabus писал(а):Ну и что? "А 20 бабушек - уже рубль!" ©

да вот и то, "сердец открытых не хватает", а тут бабушек на десятки считают...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение Улин » 19 июл 2015, 22:55

К Богу?
А это кто?
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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PRES
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 авг 2007, 18:24
Откуда: Рязань

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение PRES » 27 июл 2015, 10:14

Я православный, но не понимаю к чему храмы новые? Старые восстанавите сначало. Раньше народ обращался, если храм нужен, а теперь батьки ищут спонсоров чтобы выстроить. А народу не надо - язычество рулит. Больше всего в народе язычников. "Язык:" на церк-славянском - народ, т.е. язычество - народничество. Суеверия, приметы, и потребительский подход к религии. Полным полно язычников, и среди православных не говоря уже о др.
И.Г.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение ivanes » 27 июл 2015, 16:43

http://mentalitet-ryazan.ru/tserkvi-monastyri
Кто просит новый храм строить. Тут и так много для Рязани.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение hardbone » 29 июл 2015, 22:49

PRES писал(а):Я православный, но не понимаю к чему храмы новые? Старые восстанавите сначало.

Просто за последний век местоположение старых храмов и новых мест жительства людей слегка рассинхронизировалось.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение ФрекенСнорк » 30 июл 2015, 06:23

hardbone писал(а):Просто за последний век местоположение старых храмов и новых мест жительства людей слегка рассинхронизировалось.

ага. пора бы задать вопрос- хватает ли вам в Рязани мечетей? :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2451
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Контактная информация пользователя Walker

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение Walker » 30 июл 2015, 08:33

ФрекенСнорк писал(а):
hardbone писал(а):Просто за последний век местоположение старых храмов и новых мест жительства людей слегка рассинхронизировалось.

ага. пора бы задать вопрос- хватает ли вам в Рязани мечетей? :)

Для ответа на этот злободневный вопрос необходимо создать Комиссию по синхронизации при Комитете по делам при Рязгорадминистрации под патронажем Комитета по сношениям Рязанской Епархии РПЦ.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1351
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Хватает ли вам храмов в Рязани?

Сообщение koten » 30 июл 2015, 10:26

ФрекенСнорк писал(а):
hardbone писал(а):Просто за последний век местоположение старых храмов и новых мест жительства людей слегка рассинхронизировалось.

ага. пора бы задать вопрос- хватает ли вам в Рязани мечетей? :)

Надо так же поднять вопрос - хватает ли в Рязани синагог, костелов и ритуальных капищ. Иначе нарушается пункт конституции о свободе вероисповедания (хотя кто обращает на это внимание - вера - это всего лишь вид бизнеса)
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Egorsausy
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 минут назад

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Egorsausy
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 минут назад

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