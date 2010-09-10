Сообщение z645 » 23 дек 2013, 21:48

В многоквартирном жилом доме, если это не первый этаж, Тёплый Пол (ТП) можно считать что не нужен.

Если хорошего утепления нет, то лучше сделать именно его. Если утепление есть, то будет тепло.



Под паркет/ламинат вообще смысла нет делать ТП в квартире.

Под плитку можно либо полностью, либо частично - требуемые зоны.



Влетит в копеечку или нет зависит от автоматики и требуемого уровня комфорта.



А в комнатах под плавающие напольные покрытия можно сделать инфракрасный ТП. Но лучше подобные решения применять на лоджиях.