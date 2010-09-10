Теплый пол - какие сейчас цены?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Теплый пол - какие сейчас цены?
Всем привет. Кто в теме, подскажите примерно сколько сейчас в Рязани стоит установка теплого пола за 1 м2? Условия - новостройка, состояние полов от застройщика, пол электрический.
И еще вопрос, дабы тем не плодить - сколько обойдется стену сломать между кухней и комнатой за 1 м2 или общую стоимость (площадь стены ~15 м2). С вывозом кирпичей/мусора, этаж высокий, лифты естественно не работают еще.
Всем заранее спасибо за ответы.
И еще вопрос, дабы тем не плодить - сколько обойдется стену сломать между кухней и комнатой за 1 м2 или общую стоимость (площадь стены ~15 м2). С вывозом кирпичей/мусора, этаж высокий, лифты естественно не работают еще.
Всем заранее спасибо за ответы.
Re: Теплый пол - какие сейчас цены?
Привет. Со временем, с установкой нормы потребления энергии такой пол влетит в копеечку. Уточняй площадь и назначение комнат. Так как в комнатах придется под стяжку класть, а в санузле например под слой плиточного клея делают, то стоимость может отличаться сильно.
Слом стены работа неквалифицированная, поэтому недорогая, берутся все подряд (3-6 тыр - я думаю за весь объем) зависит от материала стены. Вынос мусора также недорого, скорее 1-2 сотни рублей мешок (тканый 50 кг). Не забудь получить разрешение на перепланировку.
Слом стены работа неквалифицированная, поэтому недорогая, берутся все подряд (3-6 тыр - я думаю за весь объем) зависит от материала стены. Вынос мусора также недорого, скорее 1-2 сотни рублей мешок (тканый 50 кг). Не забудь получить разрешение на перепланировку.
Re: Теплый пол - какие сейчас цены?
Ок, по комнатам.
Кухня - 10 м2, под плитку.
Комната - 16 м2, ламинат/паркет.
Кухня - 10 м2, под плитку.
Комната - 16 м2, ламинат/паркет.
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Теплый пол - какие сейчас цены?
В многоквартирном жилом доме, если это не первый этаж, Тёплый Пол (ТП) можно считать что не нужен.
Если хорошего утепления нет, то лучше сделать именно его. Если утепление есть, то будет тепло.
Под паркет/ламинат вообще смысла нет делать ТП в квартире.
Под плитку можно либо полностью, либо частично - требуемые зоны.
Влетит в копеечку или нет зависит от автоматики и требуемого уровня комфорта.
А в комнатах под плавающие напольные покрытия можно сделать инфракрасный ТП. Но лучше подобные решения применять на лоджиях.
Если хорошего утепления нет, то лучше сделать именно его. Если утепление есть, то будет тепло.
Под паркет/ламинат вообще смысла нет делать ТП в квартире.
Под плитку можно либо полностью, либо частично - требуемые зоны.
Влетит в копеечку или нет зависит от автоматики и требуемого уровня комфорта.
А в комнатах под плавающие напольные покрытия можно сделать инфракрасный ТП. Но лучше подобные решения применять на лоджиях.
san-therm.ru
Re: Теплый пол - какие сейчас цены?
z645 писал(а):Влетит в копеечку или нет зависит от автоматики и требуемого уровня комфорта.
Соглашусь. Многие пытаются экономить и покупают дешевые контроллеры. Я же рекомендую покупать программируемые - они позволяют здорово экономить, отключая теплый пол по расписанию, например ночью.
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Теплый пол - какие сейчас цены?
Есть комнатный термостат у Valtec http://valtec.ru/goods.shtml?13400,VT.A ... F%EE%EB%E0
Есть все необходимые функции и приятная цена.
Иногда использую их.
Есть все необходимые функции и приятная цена.
Иногда использую их.
san-therm.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 июл 2015, 18:37
Re: Теплый пол - какие сейчас цены?
Нам, конечно, немного влетело в копеечку, заказывали в Инсталтрейд не самый дорогой, но в первую очередь смотрели на качество. Взяли электрический нагревательный мат. Сначала хотели водяной, но, так как проживаем в квартире, решили смотреть в сторону электрического
Re: Теплый пол - какие сейчас цены?
Мы с мужем долго взвешивали все "за" и "против", но остановили свой выбор на электрическом нагревательном мате.
А в интернет магазине объяснили, что нагревательный мат предназначен для укладки на старое бетонное основание, непосредственно в слой плиточного клея. Цена - ну оочень демократичная
А в интернет магазине объяснили, что нагревательный мат предназначен для укладки на старое бетонное основание, непосредственно в слой плиточного клея. Цена - ну оочень демократичная
Re: Теплый пол - какие сейчас цены?
При всех плюсах электрического теплого пола, водяной будет дешевле в эксплуатации, причем намного. Так что я бы себе такой ставил
Re: Теплый пол - какие сейчас цены?
Тем не менее, такой теплый пол наверно по цене значительно дороже выйдет. Поправьте, если я ошибаюсь!
Re: Теплый пол - какие сейчас цены?
Вообще, теплый пол не стоит рассматривать как основное отопление дома или квартиры, это как-бы дополнительный обогрев. Разве что в ванной можно его сделать вместо полотенцесушителя, хотя зачастую делают и то, и другое так как удобно сушить небольшие вещи зимой. У меня водяной теплый пол только в кухне пока что. Покупали материалы тут https://vteple.net/inzhenernaya-santehnika/ из недешевых. Поэтому решили монтировать по очереди каждую комнату. Помимо этого еще радиаторы стоят, чтобы стены не сырели.
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