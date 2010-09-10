Теплый пол - какие сейчас цены?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Deni
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 02:25

Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение Deni » 23 дек 2013, 02:43

Всем привет. Кто в теме, подскажите примерно сколько сейчас в Рязани стоит установка теплого пола за 1 м2? Условия - новостройка, состояние полов от застройщика, пол электрический.

И еще вопрос, дабы тем не плодить - сколько обойдется стену сломать между кухней и комнатой за 1 м2 или общую стоимость (площадь стены ~15 м2). С вывозом кирпичей/мусора, этаж высокий, лифты естественно не работают еще.

Всем заранее спасибо за ответы.
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Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение Mike Fio » 23 дек 2013, 20:30

Привет. Со временем, с установкой нормы потребления энергии такой пол влетит в копеечку. Уточняй площадь и назначение комнат. Так как в комнатах придется под стяжку класть, а в санузле например под слой плиточного клея делают, то стоимость может отличаться сильно.
Слом стены работа неквалифицированная, поэтому недорогая, берутся все подряд (3-6 тыр - я думаю за весь объем) зависит от материала стены. Вынос мусора также недорого, скорее 1-2 сотни рублей мешок (тканый 50 кг). Не забудь получить разрешение на перепланировку.
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Deni
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 02:25

Re: Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение Deni » 23 дек 2013, 21:10

Ок, по комнатам.

Кухня - 10 м2, под плитку.

Комната - 16 м2, ламинат/паркет.
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение z645 » 23 дек 2013, 21:48

В многоквартирном жилом доме, если это не первый этаж, Тёплый Пол (ТП) можно считать что не нужен.
Если хорошего утепления нет, то лучше сделать именно его. Если утепление есть, то будет тепло.

Под паркет/ламинат вообще смысла нет делать ТП в квартире.
Под плитку можно либо полностью, либо частично - требуемые зоны.

Влетит в копеечку или нет зависит от автоматики и требуемого уровня комфорта.

А в комнатах под плавающие напольные покрытия можно сделать инфракрасный ТП. Но лучше подобные решения применять на лоджиях.
san-therm.ru
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение Bazooka » 24 дек 2013, 10:48

z645 писал(а):Влетит в копеечку или нет зависит от автоматики и требуемого уровня комфорта.

Соглашусь. Многие пытаются экономить и покупают дешевые контроллеры. Я же рекомендую покупать программируемые - они позволяют здорово экономить, отключая теплый пол по расписанию, например ночью.
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение z645 » 24 дек 2013, 12:08

Есть комнатный термостат у Valtec http://valtec.ru/goods.shtml?13400,VT.A ... F%EE%EB%E0

Есть все необходимые функции и приятная цена.
Иногда использую их.
san-therm.ru
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myshkinfever
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 18:37

Re: Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение myshkinfever » 18 июл 2015, 14:45

Нам, конечно, немного влетело в копеечку, заказывали в Инсталтрейд не самый дорогой, но в первую очередь смотрели на качество. Взяли электрический нагревательный мат. Сначала хотели водяной, но, так как проживаем в квартире, решили смотреть в сторону электрического
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Аннушка23
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 19:12

Re: Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение Аннушка23 » 26 авг 2015, 19:20

Мы с мужем долго взвешивали все "за" и "против", но остановили свой выбор на электрическом нагревательном мате.
А в интернет магазине объяснили, что нагревательный мат предназначен для укладки на старое бетонное основание, непосредственно в слой плиточного клея. Цена - ну оочень демократичная
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Shoroh30
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 00:39

Re: Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение Shoroh30 » 03 сен 2015, 15:47

При всех плюсах электрического теплого пола, водяной будет дешевле в эксплуатации, причем намного. Так что я бы себе такой ставил
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение Lira » 04 сен 2015, 14:26

Тем не менее, такой теплый пол наверно по цене значительно дороже выйдет. Поправьте, если я ошибаюсь!
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Теплый пол - какие сейчас цены?

Сообщение Буцефалия » Вчера, 18:24

Вообще, теплый пол не стоит рассматривать как основное отопление дома или квартиры, это как-бы дополнительный обогрев. Разве что в ванной можно его сделать вместо полотенцесушителя, хотя зачастую делают и то, и другое так как удобно сушить небольшие вещи зимой. У меня водяной теплый пол только в кухне пока что. Покупали материалы тут https://vteple.net/inzhenernaya-santehnika/ из недешевых. Поэтому решили монтировать по очереди каждую комнату. Помимо этого еще радиаторы стоят, чтобы стены не сырели.
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