Билайн в Рязани

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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BeelineRyazan
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 10:29

Билайн в Рязани

Сообщение BeelineRyazan » 27 дек 2013, 10:37

Новости о тарифах и услугах Билайн, вопросы и ответы
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BeelineRyazan
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 10:29

Re: Билайн в Рязани

Сообщение BeelineRyazan » 27 дек 2013, 14:34

Важная новость об улучшении качества мобильного интернета! Скорость мобильного интернета "Билайн" увеличена в 3 раза! В Рязанской области построены новые базовых станций 3G, старые модернизированы, увеличена зона покрытия, высокоскоростной интернет пришел во многие областные центры. Теперь вы можете общаться прямо со своих мобильных устройств в 3 раза быстрее!
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Skob
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:19

Re: Билайн в Рязани

Сообщение Skob » 30 дек 2013, 20:43

BeelineRyazan
От увеличения зоны покрытия скорость в 3 раза не увеличится. Для того что бы скорость увеличить нужно 4G делать, как у мегафона, планируете вы этим заниматься в ближайшее время? Или только "тупые" пиар акции будете продолжать проводить?
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sanekx
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:31

Re: Билайн в Рязани

Сообщение sanekx » 30 дек 2013, 22:45

Skob писал(а):BeelineRyazan
От увеличения зоны покрытия скорость в 3 раза не увеличится. Для того что бы скорость увеличить нужно 4G делать, как у мегафона, планируете вы этим заниматься в ближайшее время? Или только "тупые" пиар акции будете продолжать проводить?

Ну на 4г от мегафона нужно отвечать чем-то, вот и отвечают гипотетическим увеличением в 3 раза, но по сравнению с чем? Почему определённо не ответят - было 1 мегабит, стало - 3 мегабита? У мегафона, не дай бг ег0 защищать, написано(видел буклет в маршрутке) - с 4г скорость до 50 мегабит/с, примерно ясно и понятно, что от них ожидать. А тут было непонятно, а теперь 3Хнепонятно, и никакой конкретики.
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BeelineRyazan
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 10:29

Конкурс! Новенький смартфон ждет тебя!

Сообщение BeelineRyazan » 07 апр 2014, 14:19

Стартовал конкурс на самый большой замер скорости мобильного интернета

В конце марта мы вооружились смартфоном с установленной программой для замера скороcти SpeedTest и решили прогуляться по самым известным местам города Рязань. Что из этого получилось - смотрите сами в группе ВКонтакте "Билайн в Рязани": https://vk.com/login?act=mobile&hash=05 ... lineryazan

Предлагаем и Вам прогуляться со своим телефоном по нашему городу, делайте замеры скорости SpeedTest сети Билайн и делитесь ими в комментариях данной записи.

Лучшие замеры получат современный смартфон от нас!

Ваши замеры принимаем в течение всего апреля.
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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: Билайн в Рязани

Сообщение Barselona » 14 дек 2015, 18:26

я не пользуюсь билайном, но скоро собираюсь покупать.
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artemon1981
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2016, 14:29
Контактная информация:
Контактная информация пользователя artemon1981

Re: Билайн в Рязани

Сообщение artemon1981 » 07 янв 2016, 14:40

Билайн сильно позади (у нас в Рязани), мало того что 4g напрочь отсутствует, но даже 3g крайне нестабилен)))
Хотя верен Би уже более 10-ти лет...
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3626
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Билайн в Рязани

Сообщение Колхозник » 06 сен 2016, 10:21

Уважаемого гендиректора Билайна объявили в розыск. Тот обиделся, уехал во Францию и ушел в отставку.
http://www.newsru.com/russia/05sep2016/slobodinout.html

И даже свой бложок удалил:
http://slobodin.livejournal.com

Гендиректор Билайна показал на властей Коми, власти Коми показали на депутатов в Думе, депутаты в Думе показали на Медведева, Медведев показал на ...

Можете не продолжать, мне все ясно что виноват гендиректор Билайна.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Билайн в Рязани

Сообщение Вероника Климова » 29 ноя 2016, 17:08

А что слышно о йота?
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Билайн в Рязани

Сообщение Anthonn » 14 дек 2016, 23:20

Билайн дорогой тариф.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3642
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Билайн в Рязани

Сообщение Vredtech » 27 минут назад

Внимание! Билайн подключает какие-то непонятные платные услуги! Проверяйтесь на наличие блох, за которые капают деньги.

У меня подключение было.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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