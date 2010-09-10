Билайн в Рязани
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
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- BeelineRyazan
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 10:29
Билайн в Рязани
Новости о тарифах и услугах Билайн, вопросы и ответы
- BeelineRyazan
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 10:29
Re: Билайн в Рязани
Важная новость об улучшении качества мобильного интернета! Скорость мобильного интернета "Билайн" увеличена в 3 раза! В Рязанской области построены новые базовых станций 3G, старые модернизированы, увеличена зона покрытия, высокоскоростной интернет пришел во многие областные центры. Теперь вы можете общаться прямо со своих мобильных устройств в 3 раза быстрее!
Re: Билайн в Рязани
BeelineRyazan
От увеличения зоны покрытия скорость в 3 раза не увеличится. Для того что бы скорость увеличить нужно 4G делать, как у мегафона, планируете вы этим заниматься в ближайшее время? Или только "тупые" пиар акции будете продолжать проводить?
От увеличения зоны покрытия скорость в 3 раза не увеличится. Для того что бы скорость увеличить нужно 4G делать, как у мегафона, планируете вы этим заниматься в ближайшее время? Или только "тупые" пиар акции будете продолжать проводить?
Re: Билайн в Рязани
Skob писал(а):BeelineRyazan
От увеличения зоны покрытия скорость в 3 раза не увеличится. Для того что бы скорость увеличить нужно 4G делать, как у мегафона, планируете вы этим заниматься в ближайшее время? Или только "тупые" пиар акции будете продолжать проводить?
Ну на 4г от мегафона нужно отвечать чем-то, вот и отвечают гипотетическим увеличением в 3 раза, но по сравнению с чем? Почему определённо не ответят - было 1 мегабит, стало - 3 мегабита? У мегафона, не дай бг ег0 защищать, написано(видел буклет в маршрутке) - с 4г скорость до 50 мегабит/с, примерно ясно и понятно, что от них ожидать. А тут было непонятно, а теперь 3Хнепонятно, и никакой конкретики.
- BeelineRyazan
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 10:29
Конкурс! Новенький смартфон ждет тебя!
Стартовал конкурс на самый большой замер скорости мобильного интернета
В конце марта мы вооружились смартфоном с установленной программой для замера скороcти SpeedTest и решили прогуляться по самым известным местам города Рязань. Что из этого получилось - смотрите сами в группе ВКонтакте "Билайн в Рязани": https://vk.com/login?act=mobile&hash=05 ... lineryazan
Предлагаем и Вам прогуляться со своим телефоном по нашему городу, делайте замеры скорости SpeedTest сети Билайн и делитесь ими в комментариях данной записи.
Лучшие замеры получат современный смартфон от нас!
Ваши замеры принимаем в течение всего апреля.
В конце марта мы вооружились смартфоном с установленной программой для замера скороcти SpeedTest и решили прогуляться по самым известным местам города Рязань. Что из этого получилось - смотрите сами в группе ВКонтакте "Билайн в Рязани": https://vk.com/login?act=mobile&hash=05 ... lineryazan
Предлагаем и Вам прогуляться со своим телефоном по нашему городу, делайте замеры скорости SpeedTest сети Билайн и делитесь ими в комментариях данной записи.
Лучшие замеры получат современный смартфон от нас!
Ваши замеры принимаем в течение всего апреля.
Re: Билайн в Рязани
я не пользуюсь билайном, но скоро собираюсь покупать.
- artemon1981
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 14:29
- Контактная информация:
Re: Билайн в Рязани
Билайн сильно позади (у нас в Рязани), мало того что 4g напрочь отсутствует, но даже 3g крайне нестабилен)))
Хотя верен Би уже более 10-ти лет...
Хотя верен Би уже более 10-ти лет...
Re: Билайн в Рязани
Уважаемого гендиректора Билайна объявили в розыск. Тот обиделся, уехал во Францию и ушел в отставку.
http://www.newsru.com/russia/05sep2016/slobodinout.html
И даже свой бложок удалил:
http://slobodin.livejournal.com
http://www.newsru.com/russia/05sep2016/slobodinout.html
И даже свой бложок удалил:
http://slobodin.livejournal.com
Гендиректор Билайна показал на властей Коми, власти Коми показали на депутатов в Думе, депутаты в Думе показали на Медведева, Медведев показал на ...
Можете не продолжать, мне все ясно что виноват гендиректор Билайна.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Билайн в Рязани
А что слышно о йота?
Re: Билайн в Рязани
Билайн дорогой тариф.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3642
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Билайн в Рязани
Внимание! Билайн подключает какие-то непонятные платные услуги! Проверяйтесь на наличие блох, за которые капают деньги.
У меня подключение было.
У меня подключение было.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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