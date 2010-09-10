Сообщение Vredtech » 27 минут назад

Внимание! Билайн подключает какие-то непонятные платные услуги! Проверяйтесь на наличие блох, за которые капают деньги.



У меня подключение было.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.