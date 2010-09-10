Сообщение Leha-N70 » 29 дек 2013, 17:09

Всем привет.Нуждаюсь в услугах токаря.Уже месяц ищу но не найду, усложняется это ещё тем что в будние дни в рабочее время никуда доехать не могу. и не у всех есть какая то опора чтобы коленвал не провисал в станке.Нужно в заднюю часть коленвала 2112 установить подшипник 2101, тоесть посередине проточить отверстие глубиной 9мм и диаметром около 35мм (диаметр подшипника) чтобы подшипник там плотно сидел, кажется это называется "с натягом".Вот фото для наглядности. Слева ДО, справа ПОСЛЕТакую операцию делают в Механике но там они просят через чур много денег