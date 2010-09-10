Нужен токарь
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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2 сообщения • Страница 1 из 1
Нужен токарь
Всем привет.
Нуждаюсь в услугах токаря.
Уже месяц ищу но не найду, усложняется это ещё тем что в будние дни в рабочее время никуда доехать не могу. и не у всех есть какая то опора чтобы коленвал не провисал в станке.
Нужно в заднюю часть коленвала 2112 установить подшипник 2101, тоесть посередине проточить отверстие глубиной 9мм и диаметром около 35мм (диаметр подшипника) чтобы подшипник там плотно сидел, кажется это называется "с натягом".
Вот фото для наглядности. Слева ДО, справа ПОСЛЕ
Такую операцию делают в Механике но там они просят через чур много денег
Нуждаюсь в услугах токаря.
Уже месяц ищу но не найду, усложняется это ещё тем что в будние дни в рабочее время никуда доехать не могу. и не у всех есть какая то опора чтобы коленвал не провисал в станке.
Нужно в заднюю часть коленвала 2112 установить подшипник 2101, тоесть посередине проточить отверстие глубиной 9мм и диаметром около 35мм (диаметр подшипника) чтобы подшипник там плотно сидел, кажется это называется "с натягом".
Вот фото для наглядности. Слева ДО, справа ПОСЛЕ
Такую операцию делают в Механике но там они просят через чур много денег
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:59
Re: Нужен токарь
89537370906 анатолий. токарные, фрезерные итп услуги
2 сообщения • Страница 1 из 1
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