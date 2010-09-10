Нужен токарь

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Leha-N70
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 дек 2013, 16:57

Нужен токарь

Сообщение Leha-N70 » 29 дек 2013, 17:09

Всем привет.
Нуждаюсь в услугах токаря.
Уже месяц ищу но не найду, усложняется это ещё тем что в будние дни в рабочее время никуда доехать не могу. и не у всех есть какая то опора чтобы коленвал не провисал в станке.
Нужно в заднюю часть коленвала 2112 установить подшипник 2101, тоесть посередине проточить отверстие глубиной 9мм и диаметром около 35мм (диаметр подшипника) чтобы подшипник там плотно сидел, кажется это называется "с натягом".
Вот фото для наглядности. Слева ДО, справа ПОСЛЕ
Изображение
Изображение
Такую операцию делают в Механике но там они просят через чур много денег
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анатолий62
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 08:59

Re: Нужен токарь

Сообщение анатолий62 » 59 минут назад

89537370906 анатолий. токарные, фрезерные итп услуги
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