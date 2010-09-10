Отдам два кресла
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Отдам два кресла
Кресла "Глория" цвет Сине-голубой, не раскладываются , отдаю в хорошие руки . Самовывоз. К сожалению не знаю как фото вставить (([
Re: Отдам два кресла
Если узнаете технологию перевода фото с рабочего стола ПК на форум,сообщите мне в личку.
- Жнец Смерти
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46
Re: Отдам два кресла
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 8%D1%8F%22 киньте ссылку если найдете свое
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Вчера, 17:30
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Конец
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4 сообщения • Страница 1 из 1
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