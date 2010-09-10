Отдам два кресла

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Марина77
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 15:53

Отдам два кресла

Сообщение Марина77 » 06 янв 2014, 18:25

Кресла "Глория" цвет Сине-голубой, не раскладываются , отдаю в хорошие руки . Самовывоз. К сожалению не знаю как фото вставить (([
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Отдам два кресла

Сообщение nikols » 06 янв 2014, 19:04

Если узнаете технологию перевода фото с рабочего стола ПК на форум,сообщите мне в личку.
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Жнец Смерти
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 18:46

Re: Отдам два кресла

Сообщение Жнец Смерти » 06 янв 2014, 20:06

http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 8%D1%8F%22 киньте ссылку если найдете свое
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Dashakaple
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вчера, 17:30

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