ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Natka3838
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 16:09

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Natka3838 » 23 сен 2016, 19:49

Пока соседи над нами не сделали ремонт было слышно как ручка падает на пол, а уж топот это само собой. Сейчас то ли я уже привыкла и не обращаю внимание, то ли они на пол что-то положили и стало не так слышно.
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Natka3838
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 16:09

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Natka3838 » 23 сен 2016, 19:55

Уважаемые соседи! Во дворе висит объявление об акции "Сообразим на троих". Я рассматриваю возможность приобретения и дополнительная скидка не помешает. Может есть еще желающие купить паркинг? В нашем подъезде пока нет :-(
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александр С
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение александр С » 16 окт 2016, 01:45

куплю б/у 1 окно примерно как из зала на балкон за 1000. пишите в личку
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » 20 окт 2016, 09:15

Уважаемый Зеленый сад! Хотел уточнить - на паркинге ЖК Славянский 1 не ожидается покрытие "пола" каким-нибудь составом/покрытием, как во втором доме (ЖК Славянский 2)? Пыль стоит просто ужасная, в гараже после уборки через день слой пыли несколько мм. При проезде любой машины по центральному коридору - стоят облака из пыли.
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zorka
Гость RZN.info
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение zorka » 19 ноя 2016, 21:48

Дорогие жители ЖК Славянский, приглашаем в гости в кафе "Душевная кухня", которое открылось в вашем районе.
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6320007
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 17:41

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение 6320007 » 05 дек 2016, 16:11

Месяц как въехал, в кране постоянно желтая вода.
У всех так?
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » 06 дек 2016, 00:26

6320007 писал(а):Месяц как въехал, в кране постоянно желтая вода.
У всех так?


Нет, конечно))
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Зеленый сад
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Зеленый сад

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Зеленый сад » 07 дек 2016, 17:28

6320007 писал(а):Месяц как въехал, в кране постоянно желтая вода.
У всех так?


Максим, здравствуйте. Инженер управляющей компании связывался с Вами по данному вопросу. Сотрудник УЖК готов посетить Вашу квартиру для проведения осмотра, как только Вы будете готовы его принять.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
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Зеленый сад
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Контактная информация пользователя Зеленый сад

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Зеленый сад » 08 дек 2016, 08:53

Iron12 писал(а):на паркинге ЖК Славянский 1 не ожидается покрытие "пола" каким-нибудь составом/покрытием, как во втором доме (ЖК Славянский 2)? Пыль стоит просто ужасная, в гараже после уборки через день слой пыли несколько мм. При проезде любой машины по центральному коридору - стоят облака из пыли.


Здравствуйте! На момент сдачи дома в эксплуатацию работы по обработке бетонного покрытия специальным составом были произведены. В настоящее время причиной образования пыли является грязь, наносимая шинами автомобилей. На парковке периодически проводится сухая и влажная уборка. Очередная влажная уборка будет произведена в декабре.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » 08 дек 2016, 09:36

Зеленый сад писал(а):
Iron12 писал(а):на паркинге ЖК Славянский 1 не ожидается покрытие "пола" каким-нибудь составом/покрытием, как во втором доме (ЖК Славянский 2)? Пыль стоит просто ужасная, в гараже после уборки через день слой пыли несколько мм. При проезде любой машины по центральному коридору - стоят облака из пыли.


Здравствуйте! На момент сдачи дома в эксплуатацию работы по обработке бетонного покрытия специальным составом были произведены. В настоящее время причиной образования пыли является грязь, наносимая шинами автомобилей. На парковке периодически проводится сухая и влажная уборка. Очередная влажная уборка будет произведена в декабре.


Добрый день! Хороший ответ, но не правильный!:) Наблюдаю ситуацию с момента сдачи дома, гаражом пользуюсь одним из первых. Покрытия нет - пол царапается даже обувью, я уже про шипы шин не говорю... Возможно рассмотреть на собрании вопрос покрытия главного тоннеля полимерным износостойким составом?
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de_la_vega
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 янв 2017, 21:19

ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад_ оплата коммунальных услуг

Сообщение de_la_vega » 13 янв 2017, 21:27

Добрый день,

скажите, пожалуйста, кто в курсе: когда планируется запуск оплаты коммунальных услуг по ЖК Славянский через платежные терминалы или онлайн кабинеты банков?
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александр С
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение александр С » 14 фев 2017, 21:33

Господа похоже в группе ЗС отменили общение? Снова только здесь?
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » 15 фев 2017, 14:46

александр С писал(а):Господа похоже в группе ЗС отменили общение? Снова только здесь?



Ага...
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александр С
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение александр С » 15 фев 2017, 20:09

Видимо там много народа было и соответственно вопросов.Жаль,хотя для компании было лучше,меньше лишних было,все свои.Будем надеяться что восстановят.Кстати хочется задать вопрос по раздельному сбору мусора.жалко сколько вторичного сырья пропадает.Вроде планировали?
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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Сообщение Scottsmalf » 11 минут назад

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