Сообщение Natka3838 » 23 сен 2016, 19:49

Пока соседи над нами не сделали ремонт было слышно как ручка падает на пол, а уж топот это само собой. Сейчас то ли я уже привыкла и не обращаю внимание, то ли они на пол что-то положили и стало не так слышно.