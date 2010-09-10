ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Пока соседи над нами не сделали ремонт было слышно как ручка падает на пол, а уж топот это само собой. Сейчас то ли я уже привыкла и не обращаю внимание, то ли они на пол что-то положили и стало не так слышно.
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Уважаемые соседи! Во дворе висит объявление об акции "Сообразим на троих". Я рассматриваю возможность приобретения и дополнительная скидка не помешает. Может есть еще желающие купить паркинг? В нашем подъезде пока нет
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
куплю б/у 1 окно примерно как из зала на балкон за 1000. пишите в личку
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Уважаемый Зеленый сад! Хотел уточнить - на паркинге ЖК Славянский 1 не ожидается покрытие "пола" каким-нибудь составом/покрытием, как во втором доме (ЖК Славянский 2)? Пыль стоит просто ужасная, в гараже после уборки через день слой пыли несколько мм. При проезде любой машины по центральному коридору - стоят облака из пыли.
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Дорогие жители ЖК Славянский, приглашаем в гости в кафе "Душевная кухня", которое открылось в вашем районе.
В группе вк есть подробные фото интерьера, меню и акции - будьте в курсе! vk.com/dushka62
В группе вк есть подробные фото интерьера, меню и акции - будьте в курсе! vk.com/dushka62
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Месяц как въехал, в кране постоянно желтая вода.
У всех так?
У всех так?
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
6320007 писал(а):Месяц как въехал, в кране постоянно желтая вода.
У всех так?
Нет, конечно))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
- Контактная информация:
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
6320007 писал(а):Месяц как въехал, в кране постоянно желтая вода.
У всех так?
Максим, здравствуйте. Инженер управляющей компании связывался с Вами по данному вопросу. Сотрудник УЖК готов посетить Вашу квартиру для проведения осмотра, как только Вы будете готовы его принять.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
- Контактная информация:
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Iron12 писал(а):на паркинге ЖК Славянский 1 не ожидается покрытие "пола" каким-нибудь составом/покрытием, как во втором доме (ЖК Славянский 2)? Пыль стоит просто ужасная, в гараже после уборки через день слой пыли несколько мм. При проезде любой машины по центральному коридору - стоят облака из пыли.
Здравствуйте! На момент сдачи дома в эксплуатацию работы по обработке бетонного покрытия специальным составом были произведены. В настоящее время причиной образования пыли является грязь, наносимая шинами автомобилей. На парковке периодически проводится сухая и влажная уборка. Очередная влажная уборка будет произведена в декабре.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Зеленый сад писал(а):Iron12 писал(а):на паркинге ЖК Славянский 1 не ожидается покрытие "пола" каким-нибудь составом/покрытием, как во втором доме (ЖК Славянский 2)? Пыль стоит просто ужасная, в гараже после уборки через день слой пыли несколько мм. При проезде любой машины по центральному коридору - стоят облака из пыли.
Здравствуйте! На момент сдачи дома в эксплуатацию работы по обработке бетонного покрытия специальным составом были произведены. В настоящее время причиной образования пыли является грязь, наносимая шинами автомобилей. На парковке периодически проводится сухая и влажная уборка. Очередная влажная уборка будет произведена в декабре.
Добрый день! Хороший ответ, но не правильный!:) Наблюдаю ситуацию с момента сдачи дома, гаражом пользуюсь одним из первых. Покрытия нет - пол царапается даже обувью, я уже про шипы шин не говорю... Возможно рассмотреть на собрании вопрос покрытия главного тоннеля полимерным износостойким составом?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 янв 2017, 21:19
ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад_ оплата коммунальных услуг
Добрый день,
скажите, пожалуйста, кто в курсе: когда планируется запуск оплаты коммунальных услуг по ЖК Славянский через платежные терминалы или онлайн кабинеты банков?
скажите, пожалуйста, кто в курсе: когда планируется запуск оплаты коммунальных услуг по ЖК Славянский через платежные терминалы или онлайн кабинеты банков?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Господа похоже в группе ЗС отменили общение? Снова только здесь?
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
александр С писал(а):Господа похоже в группе ЗС отменили общение? Снова только здесь?
Ага...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Видимо там много народа было и соответственно вопросов.Жаль,хотя для компании было лучше,меньше лишних было,все свои.Будем надеяться что восстановят.Кстати хочется задать вопрос по раздельному сбору мусора.жалко сколько вторичного сырья пропадает.Вроде планировали?
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Немного фото!))
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
А кто-нибудь знает, что у нас квартиры бесплатно страхуют, если квартплату вперед платишь? Или я один такой счастливчик? ))))) Звонят мне из УЖК, говорят - приходите, мы вам бесплатно застрахуем квартиру. С какого перепугу, говорю? А вы целый год платили за квартиру вперед, у нас за это полагается вам страховка.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Да,даже в лифтах объявления висят.Сам собираюсь воспользоваться.
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Народ, и в 6м подъезде началась веселуха с лифтом - не работает через день, люди застревают. Как обстановка в других подъездах?
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