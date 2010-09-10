ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Iron12 писал(а):на паркинге ЖК Славянский 1 не ожидается покрытие "пола" каким-нибудь составом/покрытием, как во втором доме (ЖК Славянский 2)? Пыль стоит просто ужасная, в гараже после уборки через день слой пыли несколько мм. При проезде любой машины по центральному коридору - стоят облака из пыли.
Здравствуйте! На момент сдачи дома в эксплуатацию работы по обработке бетонного покрытия специальным составом были произведены. В настоящее время причиной образования пыли является грязь, наносимая шинами автомобилей. На парковке периодически проводится сухая и влажная уборка. Очередная влажная уборка будет произведена в декабре.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Зеленый сад писал(а):Iron12 писал(а):на паркинге ЖК Славянский 1 не ожидается покрытие "пола" каким-нибудь составом/покрытием, как во втором доме (ЖК Славянский 2)? Пыль стоит просто ужасная, в гараже после уборки через день слой пыли несколько мм. При проезде любой машины по центральному коридору - стоят облака из пыли.
Здравствуйте! На момент сдачи дома в эксплуатацию работы по обработке бетонного покрытия специальным составом были произведены. В настоящее время причиной образования пыли является грязь, наносимая шинами автомобилей. На парковке периодически проводится сухая и влажная уборка. Очередная влажная уборка будет произведена в декабре.
Добрый день! Хороший ответ, но не правильный!:) Наблюдаю ситуацию с момента сдачи дома, гаражом пользуюсь одним из первых. Покрытия нет - пол царапается даже обувью, я уже про шипы шин не говорю... Возможно рассмотреть на собрании вопрос покрытия главного тоннеля полимерным износостойким составом?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 янв 2017, 21:19
ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад_ оплата коммунальных услуг
Добрый день,
скажите, пожалуйста, кто в курсе: когда планируется запуск оплаты коммунальных услуг по ЖК Славянский через платежные терминалы или онлайн кабинеты банков?
скажите, пожалуйста, кто в курсе: когда планируется запуск оплаты коммунальных услуг по ЖК Славянский через платежные терминалы или онлайн кабинеты банков?
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
александр С писал(а):Господа похоже в группе ЗС отменили общение? Снова только здесь?
Ага...
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Немного фото!))
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
А кто-нибудь знает, что у нас квартиры бесплатно страхуют, если квартплату вперед платишь? Или я один такой счастливчик? ))))) Звонят мне из УЖК, говорят - приходите, мы вам бесплатно застрахуем квартиру. С какого перепугу, говорю? А вы целый год платили за квартиру вперед, у нас за это полагается вам страховка.
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Народ, и в 6м подъезде началась веселуха с лифтом - не работает через день, люди застревают. Как обстановка в других подъездах?
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Когда уже ЗС закроет доступ на крышу въезда на подземный паркинг? Столько раз поднимали этот вопрос.
Дети даже совсем маленькие, четырех-пяти лет, залазят.
Дети даже совсем маленькие, четырех-пяти лет, залазят.
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Всем добрый день!
Народ, поделитесь опытом - у кого какие проблемы были с газовыми котлами Beretta и куда обращались для ремонта, сколько платили?
Народ, поделитесь опытом - у кого какие проблемы были с газовыми котлами Beretta и куда обращались для ремонта, сколько платили?
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Посмотрел на карте от Гугла Славянский проспект.Он назван за его длину? От Братиславской до Пугачева,через гаражи Ион.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 янв 2017, 21:19
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Iron12 писал(а):Всем добрый день!
Народ, поделитесь опытом - у кого какие проблемы были с газовыми котлами Beretta и куда обращались для ремонта, сколько платили?
У нас с самой сдачи дома постоянные проблемы были с котлом, обращались напрямую в газовую. Приезжали специалисты, чинили.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 янв 2017, 21:19
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Соседи,
кому из вас приходит квитанция на оплату капитального ремонта?
На 3-ий дом уже начислияется вовсю.
http://www.fondkr62.ru/base/house/909755056845
кому из вас приходит квитанция на оплату капитального ремонта?
На 3-ий дом уже начислияется вовсю.
http://www.fondkr62.ru/base/house/909755056845
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Народ, что за мода пошла у ЗС - брать ключи у жильцов, кто сделал тамбуры и подписывать некие соглашения?
Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад
Название какое красивое)
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