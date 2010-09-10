ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Зеленый сад
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Зеленый сад » 08 дек 2016, 08:53

Iron12 писал(а):на паркинге ЖК Славянский 1 не ожидается покрытие "пола" каким-нибудь составом/покрытием, как во втором доме (ЖК Славянский 2)? Пыль стоит просто ужасная, в гараже после уборки через день слой пыли несколько мм. При проезде любой машины по центральному коридору - стоят облака из пыли.


Здравствуйте! На момент сдачи дома в эксплуатацию работы по обработке бетонного покрытия специальным составом были произведены. В настоящее время причиной образования пыли является грязь, наносимая шинами автомобилей. На парковке периодически проводится сухая и влажная уборка. Очередная влажная уборка будет произведена в декабре.
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » 08 дек 2016, 09:36

Зеленый сад писал(а):
Iron12 писал(а):на паркинге ЖК Славянский 1 не ожидается покрытие "пола" каким-нибудь составом/покрытием, как во втором доме (ЖК Славянский 2)? Пыль стоит просто ужасная, в гараже после уборки через день слой пыли несколько мм. При проезде любой машины по центральному коридору - стоят облака из пыли.


Здравствуйте! На момент сдачи дома в эксплуатацию работы по обработке бетонного покрытия специальным составом были произведены. В настоящее время причиной образования пыли является грязь, наносимая шинами автомобилей. На парковке периодически проводится сухая и влажная уборка. Очередная влажная уборка будет произведена в декабре.


Добрый день! Хороший ответ, но не правильный!:) Наблюдаю ситуацию с момента сдачи дома, гаражом пользуюсь одним из первых. Покрытия нет - пол царапается даже обувью, я уже про шипы шин не говорю... Возможно рассмотреть на собрании вопрос покрытия главного тоннеля полимерным износостойким составом?
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de_la_vega
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2017, 21:19

ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад_ оплата коммунальных услуг

Сообщение de_la_vega » 13 янв 2017, 21:27

Добрый день,

скажите, пожалуйста, кто в курсе: когда планируется запуск оплаты коммунальных услуг по ЖК Славянский через платежные терминалы или онлайн кабинеты банков?
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » 15 фев 2017, 14:46

александр С писал(а):Господа похоже в группе ЗС отменили общение? Снова только здесь?



Ага...
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » 27 фев 2017, 09:25

Немного фото!))
Вложения
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IMG_1572.jpg
IMG_1570.jpg
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ostroum
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 мар 2017, 17:40

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение ostroum » 15 мар 2017, 17:41

А кто-нибудь знает, что у нас квартиры бесплатно страхуют, если квартплату вперед платишь? Или я один такой счастливчик? ))))) Звонят мне из УЖК, говорят - приходите, мы вам бесплатно застрахуем квартиру. С какого перепугу, говорю? А вы целый год платили за квартиру вперед, у нас за это полагается вам страховка.
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » 26 апр 2017, 10:01

Народ, и в 6м подъезде началась веселуха с лифтом - не работает через день, люди застревают. Как обстановка в других подъездах?
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » 27 апр 2017, 09:46

Когда уже ЗС закроет доступ на крышу въезда на подземный паркинг? Столько раз поднимали этот вопрос.
Дети даже совсем маленькие, четырех-пяти лет, залазят.
Вложения
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » 28 сен 2017, 13:31

Всем добрый день!
Народ, поделитесь опытом - у кого какие проблемы были с газовыми котлами Beretta и куда обращались для ремонта, сколько платили?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение ivanes » 29 сен 2017, 12:16

Посмотрел на карте от Гугла Славянский проспект.Он назван за его длину? От Братиславской до Пугачева,через гаражи Ион.
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de_la_vega
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2017, 21:19

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение de_la_vega » 18 ноя 2017, 21:13

Iron12 писал(а):Всем добрый день!
Народ, поделитесь опытом - у кого какие проблемы были с газовыми котлами Beretta и куда обращались для ремонта, сколько платили?


У нас с самой сдачи дома постоянные проблемы были с котлом, обращались напрямую в газовую. Приезжали специалисты, чинили.
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de_la_vega
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2017, 21:19

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение de_la_vega » 18 ноя 2017, 21:24

Соседи,

кому из вас приходит квитанция на оплату капитального ремонта?
На 3-ий дом уже начислияется вовсю.

http://www.fondkr62.ru/base/house/909755056845
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Iron12 » Вчера, 18:26

Народ, что за мода пошла у ЗС - брать ключи у жильцов, кто сделал тамбуры и подписывать некие соглашения?
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: ЖК Славянский застройщик Зеленый Сад

Сообщение Marcus » Сегодня, 09:34

Название какое красивое)
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