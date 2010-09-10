Сообщение ostroum » 15 мар 2017, 17:41

А кто-нибудь знает, что у нас квартиры бесплатно страхуют, если квартплату вперед платишь? Или я один такой счастливчик? ))))) Звонят мне из УЖК, говорят - приходите, мы вам бесплатно застрахуем квартиру. С какого перепугу, говорю? А вы целый год платили за квартиру вперед, у нас за это полагается вам страховка.