ЖК Невский
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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ЖК Невский
Господа,есть счастливые обладатели квартир в Невском? Какова цена квадратного метра?
Все будет правильно, на этом построен мир.
Re: ЖК Невский
Подниму тему, интересно качество и стоимость.
Каждому своё
Re: ЖК Невский
Стоимость на май месяц была вроде 42000 за м2
Все будет правильно, на этом построен мир.
ЖК Невский
Купил в ЖК Невском квартиру, точнее давно уже купил, был неделю назад в ней, вроде все норм, смутили только окна, как то уж трудно они открывались, конечно подъезд сам не комфорт класса, не как в северной компании- а жаль. ТСЖ сказали будет Единство. Смутило только одно, вроде после сдачи дома, которое обещают уже зимой, лиф не запустят минимум пол года, думал, как везде запустят мразу, просто обошьют внутри картоном или фанерой. (((( Можно как то повлиять, что бы его сразу запустили !? И кого просить ?
Re: ЖК Невский
Являюсь счастливым обладателем двух смежных квартир и подземной парковки в этом доме. С нетерпением ждем сдачи. Где остальные люди? Давайте дружить!
По поводу лифта , была уверена, что он во всех домах запускается не сразу. Разве не так?
По поводу лифта , была уверена, что он во всех домах запускается не сразу. Разве не так?
Re: ЖК Невский
Теперь у Единства новый ЖК Невский, на Мервино, индивидуальное отопление, но низкие потолки. Кто что думает, если сравнивать с метропарком от СК, что лучше рассматривать?
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