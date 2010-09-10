Сообщение setjazz » 18 ноя 2014, 02:26

Купил в ЖК Невском квартиру, точнее давно уже купил, был неделю назад в ней, вроде все норм, смутили только окна, как то уж трудно они открывались, конечно подъезд сам не комфорт класса, не как в северной компании- а жаль. ТСЖ сказали будет Единство. Смутило только одно, вроде после сдачи дома, которое обещают уже зимой, лиф не запустят минимум пол года, думал, как везде запустят мразу, просто обошьют внутри картоном или фанерой. (((( Можно как то повлиять, что бы его сразу запустили !? И кого просить ?