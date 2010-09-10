ЖК Невский

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Сашура
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 11:21

ЖК Невский

Сообщение Сашура » 14 янв 2014, 14:28

Господа,есть счастливые обладатели квартир в Невском? Какова цена квадратного метра?
Все будет правильно, на этом построен мир.
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: ЖК Невский

Сообщение Костен » 09 авг 2014, 22:35

Подниму тему, интересно качество и стоимость.
Каждому своё
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Сашура
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 11:21

Re: ЖК Невский

Сообщение Сашура » 13 авг 2014, 11:16

Стоимость на май месяц была вроде 42000 за м2
Все будет правильно, на этом построен мир.
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setjazz
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 02:15

ЖК Невский

Сообщение setjazz » 18 ноя 2014, 02:26

Купил в ЖК Невском квартиру, точнее давно уже купил, был неделю назад в ней, вроде все норм, смутили только окна, как то уж трудно они открывались, конечно подъезд сам не комфорт класса, не как в северной компании- а жаль. ТСЖ сказали будет Единство. Смутило только одно, вроде после сдачи дома, которое обещают уже зимой, лиф не запустят минимум пол года, думал, как везде запустят мразу, просто обошьют внутри картоном или фанерой. (((( Можно как то повлиять, что бы его сразу запустили !? И кого просить ?
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Клубничка
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 14:57

Re: ЖК Невский

Сообщение Клубничка » 27 янв 2015, 08:59

Являюсь счастливым обладателем двух смежных квартир и подземной парковки в этом доме. С нетерпением ждем сдачи. Где остальные люди? Давайте дружить!
По поводу лифта , была уверена, что он во всех домах запускается не сразу. Разве не так?
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Ernest
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 18 мар 2009, 22:59
Откуда: Рязань

Re: ЖК Невский

Сообщение Ernest » Сегодня, 07:37

Теперь у Единства новый ЖК Невский, на Мервино, индивидуальное отопление, но низкие потолки. Кто что думает, если сравнивать с метропарком от СК, что лучше рассматривать?
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: ЖК Невский

Сообщение ridg62 » Сегодня, 21:03

Ernest писал(а):Теперь у Единства новый ЖК Невский, на Мервино, индивидуальное отопление, но низкие потолки. Кто что думает, если сравнивать с метропарком от СК, что лучше рассматривать?

Если рассматривать Московский район, то мне ближе Прага, присмотритесь, плюс кирпич вне конкуренции, монолит отдыхает, при чем за ту же цену.
www.ск-прага.рф/zhilye-obekty/zhk-na-mervinskoy.html
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Ernest
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 18 мар 2009, 22:59
Откуда: Рязань

Re: ЖК Невский

Сообщение Ernest » Сегодня, 21:18

ridg62 писал(а):Если рассматривать Московский район, то мне ближе Прага, присмотритесь, плюс кирпич вне конкуренции, монолит отдыхает, при чем за ту же цену.
http://www.ск-прага.рф/zhilye-obekty/zh ... nskoy.html


Хороший вариант, но планировки больше и цена выше, у СК и Единства по 37-38 за метр, а тут за 40 идет, выходит за бюджет, не рассматриваю.
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