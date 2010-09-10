Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 18 дек 2016, 11:46

Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе) Ходить доматоваться можно, и даже исправят, у меня знакомый рассказывал как они самым дотошным исправляли "косяки", в квартире яйца замуровывают, и потом люди бегают не знают что делать.Smooth, ваше конечно дело как и что требовать. Я тоже возмущался по началу, но потом мне знакомые более детально объяснили всю специфику новостроев, и поверьте после того что Я услышал, Я понял что у нас всё еще отлично)
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 18 дек 2016, 12:05

saha писал(а):Может Вам продать на хер эту квартиру .И купить уже в построенном доме.Уже будете видеть своими глазами что Вы покупаете.Найдете идеальную квартиру чтобы Вас все устраивало.И не будете нервы свои расстраивать.

Может вам стоит приберечь свои советы для тех, кто их спрашивает, и для тех, кому хоть в какой-то мере важно ваше мнение?)
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » 18 дек 2016, 12:19

Такой вопрос! Кто уже оплатили услуги УК. Каков точный список их услуг написан в договоре или как оплата там фиксировалась за что?
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 18 дек 2016, 12:29

purity23 писал(а): Единственное, что может будет видно из-за некоторых дефектов штукатурки-неплотное прилегание наличников к стене. Используя измерительные приборы можно выявить косяки везде, я в курсе всех перепадов стен и полов в моей квартире, но меня это не беспокоит.

Ламинат, уложенный на неровный пол, может играть и прогибаться под весом человека. Ламинат на неровном основании может расходиться по швам, соединения могут расшатываться.
А все прелести неровных стен и штукатурки можно будет увидеть при: установке натяжных потолков, плинтусов, поклейке обоев, установке мебели и т.д.
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sddw
Гость RZN.info
Сообщения: 346
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:47

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение sddw » 18 дек 2016, 12:35

rutracer писал(а):Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе
ошибаетесь
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 18 дек 2016, 12:35

rutracer писал(а):Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе) Ходить доматоваться можно, и даже исправят, у меня знакомый рассказывал как они самым дотошным исправляли "косяки", в квартире яйца замуровывают, и потом люди бегают не знают что делать.Smooth, ваше конечно дело как и что требовать. Я тоже возмущался по началу, но потом мне знакомые более детально объяснили всю специфику новостроев, и поверьте после того что Я услышал, Я понял что у нас всё еще отлично)

Я же написал выше, что мне проще устранить все своими силами, и я бегать и требовать не собираюсь.
Я здесь пишу больше для будущих возможных владельцев квартир, для тех, кто возможно перед покупкой будет искать информацию о застройщике и зайдет сюда. А тем, кто уже является владельцами, какой смысл что-то доказывать) У каждого своя голова на плечах. Кому-то и перепады в 5 см нули)
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 18 дек 2016, 12:50

Smooth писал(а):
purity23 писал(а): Единственное, что может будет видно из-за некоторых дефектов штукатурки-неплотное прилегание наличников к стене. Используя измерительные приборы можно выявить косяки везде, я в курсе всех перепадов стен и полов в моей квартире, но меня это не беспокоит.

Ламинат, уложенный на неровный пол, может играть и прогибаться под весом человека. Ламинат на неровном основании может расходиться по швам, соединения могут расшатываться.
А все прелести неровных стен и штукатурки можно будет увидеть при: установке натяжных потолков, плинтусов, поклейке обоев, установке мебели и т.д.

там должны быть волны как на море, что бы были такие проблемы, конечно могу ошибаться, но только недавно делал ремонт, и там были не особо ровные стены, а выравнивать их было честно говоря влом, так вот таких проблем там не было.
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 18 дек 2016, 13:05

Smooth писал(а):
rutracer писал(а):Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе) Ходить доматоваться можно, и даже исправят, у меня знакомый рассказывал как они самым дотошным исправляли "косяки", в квартире яйца замуровывают, и потом люди бегают не знают что делать.Smooth, ваше конечно дело как и что требовать. Я тоже возмущался по началу, но потом мне знакомые более детально объяснили всю специфику новостроев, и поверьте после того что Я услышал, Я понял что у нас всё еще отлично)

Я же написал выше, что мне проще устранить все своими силами, и я бегать и требовать не собираюсь.
Я здесь пишу больше для будущих возможных владельцев квартир, для тех, кто возможно перед покупкой будет искать информацию о застройщике и зайдет сюда. А тем, кто уже является владельцами, какой смысл что-то доказывать) У каждого своя голова на плечах. Кому-то и перепады в 5 см нули)

Если мне память не изменяет, это ты в своё время с распечатанными снипами ходил квартиру смотреть?
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 18 дек 2016, 13:09

Нет, не я.
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 18 дек 2016, 13:10

sddw писал(а):
rutracer писал(а):Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе
ошибаетесь

Ни разу не видел в стоковых новостройках идеальные ровные стены, видел только в квартирах где люди за это нормально так заплатили, и ждали пока очередь у бригады до них дойдет
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 18 дек 2016, 13:24

Smooth писал(а):Нет, не я.

пересмотрел форум это был человек под ником полкило)
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sun069
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 12:32

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение sun069 » 20 дек 2016, 18:39

Кто нибудь знает что с кадастровой палатой можно получать документы???
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » 22 дек 2016, 11:21

sun069 писал(а):Кто нибудь знает что с кадастровой палатой можно получать документы???



В УК сказали что дом ещё ге поставлен на учет в кадастровой палате. И теперь только после нового года
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 29 дек 2016, 10:36

затух как то форум((((
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 31 дек 2016, 21:34

Ну давайте чутка оживим) Всех будущих соседей с наступающим. Желаю всем побольше улыбок, почаще хорошего настроения, здоровья покрепче, ну побыстрей закончить ремонт)
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tasyako
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 14:43

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение tasyako » 01 янв 2017, 17:21

Товарищи, всех с новым годом!!!! Счастья, здоровья, терпения и денег))))
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 01 янв 2017, 21:16

В гарантийном талоне нет отметки о пуске котла, а значит нет гарантии на котел.
В акте приемки ни слова про кадастровый номер ,что опять не подарок .
Управляющая компания выиграла тендер и через 2 недели как то будет собирать с нас деньги авансом. Только мы так и не становимся владельцами квартир.
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 44 минуты назад

С новым годом!!!! И с наступающим Рождеством!!!
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