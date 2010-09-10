Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе) Ходить доматоваться можно, и даже исправят, у меня знакомый рассказывал как они самым дотошным исправляли "косяки", в квартире яйца замуровывают, и потом люди бегают не знают что делать.Smooth, ваше конечно дело как и что требовать. Я тоже возмущался по началу, но потом мне знакомые более детально объяснили всю специфику новостроев, и поверьте после того что Я услышал, Я понял что у нас всё еще отлично)
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
saha писал(а):Может Вам продать на хер эту квартиру .И купить уже в построенном доме.Уже будете видеть своими глазами что Вы покупаете.Найдете идеальную квартиру чтобы Вас все устраивало.И не будете нервы свои расстраивать.
Может вам стоит приберечь свои советы для тех, кто их спрашивает, и для тех, кому хоть в какой-то мере важно ваше мнение?)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Такой вопрос! Кто уже оплатили услуги УК. Каков точный список их услуг написан в договоре или как оплата там фиксировалась за что?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
purity23 писал(а): Единственное, что может будет видно из-за некоторых дефектов штукатурки-неплотное прилегание наличников к стене. Используя измерительные приборы можно выявить косяки везде, я в курсе всех перепадов стен и полов в моей квартире, но меня это не беспокоит.
Ламинат, уложенный на неровный пол, может играть и прогибаться под весом человека. Ламинат на неровном основании может расходиться по швам, соединения могут расшатываться.
А все прелести неровных стен и штукатурки можно будет увидеть при: установке натяжных потолков, плинтусов, поклейке обоев, установке мебели и т.д.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
ошибаетесьrutracer писал(а):Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
rutracer писал(а):Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе) Ходить доматоваться можно, и даже исправят, у меня знакомый рассказывал как они самым дотошным исправляли "косяки", в квартире яйца замуровывают, и потом люди бегают не знают что делать.Smooth, ваше конечно дело как и что требовать. Я тоже возмущался по началу, но потом мне знакомые более детально объяснили всю специфику новостроев, и поверьте после того что Я услышал, Я понял что у нас всё еще отлично)
Я же написал выше, что мне проще устранить все своими силами, и я бегать и требовать не собираюсь.
Я здесь пишу больше для будущих возможных владельцев квартир, для тех, кто возможно перед покупкой будет искать информацию о застройщике и зайдет сюда. А тем, кто уже является владельцами, какой смысл что-то доказывать) У каждого своя голова на плечах. Кому-то и перепады в 5 см нули)
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smooth писал(а):purity23 писал(а): Единственное, что может будет видно из-за некоторых дефектов штукатурки-неплотное прилегание наличников к стене. Используя измерительные приборы можно выявить косяки везде, я в курсе всех перепадов стен и полов в моей квартире, но меня это не беспокоит.
Ламинат, уложенный на неровный пол, может играть и прогибаться под весом человека. Ламинат на неровном основании может расходиться по швам, соединения могут расшатываться.
А все прелести неровных стен и штукатурки можно будет увидеть при: установке натяжных потолков, плинтусов, поклейке обоев, установке мебели и т.д.
там должны быть волны как на море, что бы были такие проблемы, конечно могу ошибаться, но только недавно делал ремонт, и там были не особо ровные стены, а выравнивать их было честно говоря влом, так вот таких проблем там не было.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smooth писал(а):rutracer писал(а):Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе) Ходить доматоваться можно, и даже исправят, у меня знакомый рассказывал как они самым дотошным исправляли "косяки", в квартире яйца замуровывают, и потом люди бегают не знают что делать.Smooth, ваше конечно дело как и что требовать. Я тоже возмущался по началу, но потом мне знакомые более детально объяснили всю специфику новостроев, и поверьте после того что Я услышал, Я понял что у нас всё еще отлично)
Я же написал выше, что мне проще устранить все своими силами, и я бегать и требовать не собираюсь.
Я здесь пишу больше для будущих возможных владельцев квартир, для тех, кто возможно перед покупкой будет искать информацию о застройщике и зайдет сюда. А тем, кто уже является владельцами, какой смысл что-то доказывать) У каждого своя голова на плечах. Кому-то и перепады в 5 см нули)
Если мне память не изменяет, это ты в своё время с распечатанными снипами ходил квартиру смотреть?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Нет, не я.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
sddw писал(а):ошибаетесьrutracer писал(а):Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе
Ни разу не видел в стоковых новостройках идеальные ровные стены, видел только в квартирах где люди за это нормально так заплатили, и ждали пока очередь у бригады до них дойдет
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smooth писал(а):Нет, не я.
пересмотрел форум это был человек под ником полкило)
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Кто нибудь знает что с кадастровой палатой можно получать документы???
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
sun069 писал(а):Кто нибудь знает что с кадастровой палатой можно получать документы???
В УК сказали что дом ещё ге поставлен на учет в кадастровой палате. И теперь только после нового года
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
затух как то форум((((
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Ну давайте чутка оживим) Всех будущих соседей с наступающим. Желаю всем побольше улыбок, почаще хорошего настроения, здоровья покрепче, ну побыстрей закончить ремонт)
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Товарищи, всех с новым годом!!!! Счастья, здоровья, терпения и денег))))
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
В гарантийном талоне нет отметки о пуске котла, а значит нет гарантии на котел.
В акте приемки ни слова про кадастровый номер ,что опять не подарок .
Управляющая компания выиграла тендер и через 2 недели как то будет собирать с нас деньги авансом. Только мы так и не становимся владельцами квартир.
В акте приемки ни слова про кадастровый номер ,что опять не подарок .
Управляющая компания выиграла тендер и через 2 недели как то будет собирать с нас деньги авансом. Только мы так и не становимся владельцами квартир.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
С новым годом!!!! И с наступающим Рождеством!!!
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
дольщики без кадастрового учёта дома не могут зарегистрировать свое право собственности, так как их квартира не стоит на кадастровом учете.
Между тем, без права собственности невозможно:
1. Получить постоянную регистрацию в квартире.
2. Заказать обмеры БТИ в случае несогласия с обмером Застройщика.
3. Участвовать в создании ТСЖ.
4. Получить налоговый вычет.
Ждем с.
Между тем, без права собственности невозможно:
1. Получить постоянную регистрацию в квартире.
2. Заказать обмеры БТИ в случае несогласия с обмером Застройщика.
3. Участвовать в создании ТСЖ.
4. Получить налоговый вычет.
Ждем с.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Вот он кадастровый.
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