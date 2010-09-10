Сообщение Smooth » 18 дек 2016, 12:35

rutracer писал(а): Идеальные стяжки и идеально ровная штукатурка только в рекламе) Ходить доматоваться можно, и даже исправят, у меня знакомый рассказывал как они самым дотошным исправляли "косяки", в квартире яйца замуровывают, и потом люди бегают не знают что делать.Smooth, ваше конечно дело как и что требовать. Я тоже возмущался по началу, но потом мне знакомые более детально объяснили всю специфику новостроев, и поверьте после того что Я услышал, Я понял что у нас всё еще отлично)

Я же написал выше, что мне проще устранить все своими силами, и я бегать и требовать не собираюсь.Я здесь пишу больше для будущих возможных владельцев квартир, для тех, кто возможно перед покупкой будет искать информацию о застройщике и зайдет сюда. А тем, кто уже является владельцами, какой смысл что-то доказывать) У каждого своя голова на плечах. Кому-то и перепады в 5 см нули)