Сообщение Smooth » 32 минуты назад

Да во многих темах исчезли сообщения последние. Походу админы накосячили с базами или бекапами.



По дому есть у кого какие новости? Договор с УК видел кто? Подписывал?

Что по оформлению права собственности? Есть информация, когда будут готовы технические/кадастровые паспорта на квартиры?