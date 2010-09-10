Сообщение rutracer » Сегодня, 13:34

Мы вообще в офис не звонили и нам не звонили, решили пока что сосредоточится на ремонте. А так надоело им названивать и спрашивать. Сделаем поедем к ним. Единственное, что теперь доступ к дому сделали не расписанию, и пару дней назад ковырялись с лифтом.