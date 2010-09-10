Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 05 янв 2017, 23:49

Или для нас сделают исключение?
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costar
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:00

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение costar » 06 янв 2017, 14:58

Олег всё это понятно, но вот до понедельника они точно ничего делать не будут. Да и после вряд ли всё до конца месяца сделается.
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » 06 янв 2017, 17:49

Уважаемые соседи! В кв. 121 или 117 полило из труб. Заливает мужчину с 6 этажа. Если хозяева этих квартир видят сообщение пожалуйста примите меры
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 09 янв 2017, 13:28

Кто ни будь таскал гипсокартон в квартиру ? Реально его протащить ? 2500 на 1200 мм.
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costar
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:00

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение costar » 10 янв 2017, 12:40

если не протащите, то можно её прям возле подъезда нарезать и затащить
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 11 янв 2017, 17:38

Кто-нить звонил, интересовался, поставлен ли уже дом (квартиры) на кадастровый учет? Вообще есть новости какие? Когда уже можно будет начать право собственности оформлять..
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 12 янв 2017, 10:24

На следующей неделе обещают строители. В ук вообще как в черную дыру звонить.
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 12 янв 2017, 13:39

Ну вроде как постановкой на учет обязан заниматься застройщик, а не УК
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 10 фев 2017, 12:07

Народ а куда делась страница с обсуждений
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tasyako
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 14:43

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение tasyako » 10 фев 2017, 19:33

У меня ее тоже нет!! 45 последняя, ерунда какая-то
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 11 фев 2017, 22:30

Да переписка пропала.
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 13 фев 2017, 22:52

Да во многих темах исчезли сообщения последние. Походу админы накосячили с базами или бекапами.

По дому есть у кого какие новости? Договор с УК видел кто? Подписывал?
Что по оформлению права собственности? Есть информация, когда будут готовы технические/кадастровые паспорта на квартиры?
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 16 фев 2017, 13:34

Мы вообще в офис не звонили и нам не звонили, решили пока что сосредоточится на ремонте. А так надоело им названивать и спрашивать. Сделаем поедем к ним. Единственное, что теперь доступ к дому сделали не расписанию, и пару дней назад ковырялись с лифтом.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение ivanes » 16 фев 2017, 16:11

rutracer писал(а):Народ а куда делась страница с обсуждений

С просите тут Директор: Антон Алексеевич Михайлов — mailbox@rzn.info
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tasyako
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 14:43

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение tasyako » 17 фев 2017, 15:21

Кадастровый паспорт и акты мне выдали, договор с ук тоже подписала, но стоимость обслуживания лифтов мне пока не считали, т.е. цена то есть, но я пока за них не плачу. когда включат, так и не понятно( Кто-то (как сказали в офисе) уже свое право собственности зарегистрировал, а значит и нам можно.
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 17 фев 2017, 17:36

Ну по идее имея кадастровый паспорт и подписав акт приема-передачи, да, можно оформлять право собственности на квартиру.

А что за тарифы и услуги у нашей УК, ознакомиться бы?
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » Сегодня, 10:24

Третий подъезд завалили мусором пройти уже трудно. Смотрите за своими мастерами. Или сами убирайте за ними
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