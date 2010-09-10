Сообщение tasyako » 17 фев 2017, 15:21

Кадастровый паспорт и акты мне выдали, договор с ук тоже подписала, но стоимость обслуживания лифтов мне пока не считали, т.е. цена то есть, но я пока за них не плачу. когда включат, так и не понятно( Кто-то (как сказали в офисе) уже свое право собственности зарегистрировал, а значит и нам можно.