Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Или для нас сделают исключение?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Олег всё это понятно, но вот до понедельника они точно ничего делать не будут. Да и после вряд ли всё до конца месяца сделается.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Уважаемые соседи! В кв. 121 или 117 полило из труб. Заливает мужчину с 6 этажа. Если хозяева этих квартир видят сообщение пожалуйста примите меры
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Кто ни будь таскал гипсокартон в квартиру ? Реально его протащить ? 2500 на 1200 мм.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
если не протащите, то можно её прям возле подъезда нарезать и затащить
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Кто-нить звонил, интересовался, поставлен ли уже дом (квартиры) на кадастровый учет? Вообще есть новости какие? Когда уже можно будет начать право собственности оформлять..
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
На следующей неделе обещают строители. В ук вообще как в черную дыру звонить.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Ну вроде как постановкой на учет обязан заниматься застройщик, а не УК
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Народ а куда делась страница с обсуждений
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
У меня ее тоже нет!! 45 последняя, ерунда какая-то
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Да переписка пропала.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Да во многих темах исчезли сообщения последние. Походу админы накосячили с базами или бекапами.
По дому есть у кого какие новости? Договор с УК видел кто? Подписывал?
Что по оформлению права собственности? Есть информация, когда будут готовы технические/кадастровые паспорта на квартиры?
По дому есть у кого какие новости? Договор с УК видел кто? Подписывал?
Что по оформлению права собственности? Есть информация, когда будут готовы технические/кадастровые паспорта на квартиры?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Мы вообще в офис не звонили и нам не звонили, решили пока что сосредоточится на ремонте. А так надоело им названивать и спрашивать. Сделаем поедем к ним. Единственное, что теперь доступ к дому сделали не расписанию, и пару дней назад ковырялись с лифтом.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
rutracer писал(а):Народ а куда делась страница с обсуждений
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Кадастровый паспорт и акты мне выдали, договор с ук тоже подписала, но стоимость обслуживания лифтов мне пока не считали, т.е. цена то есть, но я пока за них не плачу. когда включат, так и не понятно( Кто-то (как сказали в офисе) уже свое право собственности зарегистрировал, а значит и нам можно.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Ну по идее имея кадастровый паспорт и подписав акт приема-передачи, да, можно оформлять право собственности на квартиру.
А что за тарифы и услуги у нашей УК, ознакомиться бы?
А что за тарифы и услуги у нашей УК, ознакомиться бы?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Третий подъезд завалили мусором пройти уже трудно. Смотрите за своими мастерами. Или сами убирайте за ними
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
так еще и дверь сломана была, которая около лифта на 1 этаже, ручки с обеих сторон сняты были и положены в углу, а про мусор я вообще молчу, срач один сплошной развели!!!
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Народ, ну что вы творите!!! Живем все в одном доме, неужели приятно по мусору передвигаться??? Давайте друг друга уважать и не быть свинухами. Только всё убрали, тут же навалили новые кучи.
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