Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Try
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 16:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Try » Вчера, 14:38

У УК оказывается есть сайт http://ukizumrudnyj.ru/
Вернуться к началу
olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » Сегодня, 11:13

Свет моргать начал в квартире. Провода в нулевой колодке болтаются. В доме где живу все подъезды ходили протягивает так как появляться от плохого контакта провода. В одном подъезде заменили колодки бракованные хрупкие. Проверяйте сразу свои с электриком конечно !
Вернуться к началу
olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » Сегодня, 12:01

Плавятся со временем провода. И на счетчиках бывает не затянуто. Щиты лепят как беляши на рынке и ставят так же. Нормальный электрик за такую плату не станет их поднимать без лифта и тем более проверять. Увы.
Вернуться к началу
ZorkaO
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 13:11

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение ZorkaO » Сегодня, 21:37

Уважаемые соседи, а что Вы думаете по поводу внесения в реестр опасных производственных объектов крышной котельной нашего дома за наш счет? Ко всему прочему в ней по штату будет числится 4 человека-оператора, что тоже за наш счет. Какие помещения эта котельная будет отапливать и надо ли нам это?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя