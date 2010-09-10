Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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tasyako
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 14:43

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение tasyako » 24 янв 2017, 20:34

народ, на сайте росреестра действительно наш дом на учет поставлен, кадастровый номер 62:29:0070006:2875. значит и кадастровые паспорта должны быть
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sddw
Гость RZN.info
Сообщения: 354
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:47

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение sddw » 24 янв 2017, 21:37

Андриян писал(а):Хороших строоителей не бывает! Все зависит от контроля со стороны заказчика. Рекомендую нанять эксперта по строительному контролю (технадзора), который проконтролирует, не только результат работ но и сам процесс, технологию и соответствие материалов. Могу рекомендовать хорошего специалиста который поможет и с контролем ремонта и с приемом квартиры у застройщика.

у него ник на этом форуме не Андриян случаем?
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 25 янв 2017, 00:05

Я думаю, что Zimaleto62 имела ввиду паспорта на счетчики и котел.
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » 25 янв 2017, 21:03

Smooth писал(а):Я думаю, что Zimaleto62 имела ввиду паспорта на счетчики и котел.

Да я говорила про паспорта на приборы учёта
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » 25 янв 2017, 21:23

tasyako писал(а):
оксаночка* писал(а):Купили квартиру тоже недавно во второй очереди. Как смотрите на то, чтобы создать группу вконтакте для второй очереди, чтобы обмениваться новостями

Поддерживаю, создавайте, кидайте ссылку.

По поводу паспортов: Zimaleto62 написала 21 января, что им дали паспорта, и мне в Евгений сказал(начальник отдела продаж вроде), что дом на учет поставлен, но часть паспортов почему-то неправильно была распечатана. гипотетически это возможно, так как с 1 января вступил в силу новый закон о регистрации недвижимости, а два старых фактически отменены.
Вопрос про лифт существенный. Они разве не грузовые у нас?


Грузовые.
Рассказываю по порядку. Ук отказывается включать лифт , аргументируя это тем что пока 70% жильцов не сделают ремонт, они его не включат, во избежание его перегруза и поломки. На мой вопрос "а где гарантии что из тех оставшихся 30% кто будет ремонтироваться позже не перегрузят стройматериалами и не сломают его" ничего на это мне ответить не могут. Чтобы включить лифт нужно чтобы больше человек это требовали, ну или заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор) потому что не у всех есть необходимость въехать сейчас, а ждать всех и минимум два раза в день стараться спускаясь с 9 этажа удержать большую собаку, дабы она не столкнулась ни с кем ( например несущим дорогостоющую итальянскую плитку ) и ещё не споткнуться и посчитать все ступеньки в пролете, не очень хочется. А срок который назвали это примерно год, а в практике бывает и дольше люди живут без включонного лифта
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tasyako
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 14:43

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение tasyako » 25 янв 2017, 21:52

Zimaleto62 писал(а):
Smooth писал(а):Я думаю, что Zimaleto62 имела ввиду паспорта на счетчики и котел.

Да я говорила про паспорта на приборы учёта

А на котел дали?

Народ, квартиры точно на кадастровом учете, я свою нашла, отсчет начинается с 62:29:0070006:2876 (это скорее всего первая), а свою квартиру ищите, прибавляя соответствующее число к последним четырем цифрам. а значит и паспорта есть, а вообще сейчас объединили реестры, в росреестре уже все сведения должны быть.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 29 янв 2017, 23:32

Лифт не включают пока дом запитан. По времянке. Провод обычно по воздуху .Подстанция должна быть введена в эксплуатацию. А про ремонт и поломку втирают - традиция. Да просьба - выбрасывателя мусор из коридора. завалили мешками. В середине стройке грандиозная свалка кирпича, туда несите.
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 30 янв 2017, 11:52

olleg2010 писал(а):Лифт не включают пока дом запитан. По времянке. Провод обычно по воздуху .Подстанция должна быть введена в эксплуатацию. А про ремонт и поломку втирают - традиция. Да просьба - выбрасывателя мусор из коридора. завалили мешками. В середине стройке грандиозная свалка кирпича, туда несите.

Это Вам кто сказал про подстанцию? Просто как дом могли сдать без подстанции. Кстати, да народ, будьте людьми выкидывайте мусор до конца, а не в подъездах его складируйте, в третьем подъезде уже всё крыльцо заставлено этими мешками. Неужели тяжело до конца это действие делать?
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 01 фев 2017, 16:16

Звонили из управляющей компании. Во-первых, сказали, что готов договор с Межрегионгазом, приглашают подписать. Во-вторых, приглашают ознакомиться\подписать договор с самой УК, ну и соответственно заплатить.

Кому-то еще звонили, кто ходил, подписывал? Не совсем понимаю, на каком основании заключать договор с УК, если еще жильцы не являются собственниками квартир. И потом, у нас должно быть общее собрание жильцов с УК, как раз по поводу договора, цен и услуг. А тут уже без нашего ведома договор готов, все тарифы и услуги значит уже без нас приняты и расписаны..
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » 01 фев 2017, 17:31

Smooth писал(а):Звонили из управляющей компании. Во-первых, сказали, что готов договор с Межрегионгазом, приглашают подписать. Во-вторых, приглашают ознакомиться\подписать договор с самой УК, ну и соответственно заплатить.

Кому-то еще звонили, кто ходил, подписывал? Не совсем понимаю, на каком основании заключать договор с УК, если еще жильцы не являются собственниками квартир. И потом, у нас должно быть общее собрание жильцов с УК, как раз по поводу договора, цен и услуг. А тут уже без нашего ведома договор готов, все тарифы и услуги значит уже без нас приняты и расписаны..


Без собрания собственников они не имеют право ставить ни тарифы,ни требовать оплаты. У нас 3600 за пол года вперед уплачено ещё когда в середине ноября принимали квартиру. Хотя это не законно. По закону если ук не провело собрание, то тарифы автоматически СТАВЯТся общегородские. А если они пытаются тянуть больше то это прямой путь к ним людей из прокуратуры и Роспотребнадзора. А договор с межрегиогазом готов был ещё в 20 числах декабря. И без этого договора невозможно подключить варочную панель. Поэтому он нужен. Вот с договором ук я думаю можно повременить чтобы все сделать по нормальному и не втухнуть с их беспределом которые кстати они уже творят.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 01 фев 2017, 21:51

31 ого электричество отключали. Оплачивали или проверяли счетчики в подстанции. Поэтому уверен наш дом по времянке запитан.
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MarMalinka
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение MarMalinka » 01 фев 2017, 23:29

С момента заключения акта-приема передачи квартиры в новостройке мы являемся собственниками жилого имущества и должны оплачивать за него коммунальные расходы.
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 02 фев 2017, 13:42

А все ли подписали окончательный акт или же в подавляющем большинстве акт первичного осмотра? Так вот пока эти представители не включат лифт ничего подписывать не надо, ибо не надо, а то они попутали бабло за услугу берут, а её не предоставляют, это что им такая за поблажка, они же после расплаты в супермаркете берут все продукты, а не часть.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » Сегодня, 08:56

Каналья. Течет перед домом. Как бы у кого на первом этаже не прорвало.
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » Сегодня, 10:55

olleg2010 писал(а):Каналья. Течет перед домом. Как бы у кого на первом этаже не прорвало.


Тоже сейчас увидела (( кстати, вчера была ситуация. Когда пришла уборщица и орала что в понедельник она убирала, а в пятницу видите ли грязно (ремонтная пыль) снова, и предложила нам самим мыть площадку. Шедевр а не женщина. Что-то она не возмущалась когда месяца полтора никто не убирал вообще )))
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