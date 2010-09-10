Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
народ, на сайте росреестра действительно наш дом на учет поставлен, кадастровый номер 62:29:0070006:2875. значит и кадастровые паспорта должны быть
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Андриян писал(а):Хороших строоителей не бывает! Все зависит от контроля со стороны заказчика. Рекомендую нанять эксперта по строительному контролю (технадзора), который проконтролирует, не только результат работ но и сам процесс, технологию и соответствие материалов. Могу рекомендовать хорошего специалиста который поможет и с контролем ремонта и с приемом квартиры у застройщика.
у него ник на этом форуме не Андриян случаем?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Я думаю, что Zimaleto62 имела ввиду паспорта на счетчики и котел.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smooth писал(а):Я думаю, что Zimaleto62 имела ввиду паспорта на счетчики и котел.
Да я говорила про паспорта на приборы учёта
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
tasyako писал(а):оксаночка* писал(а):Купили квартиру тоже недавно во второй очереди. Как смотрите на то, чтобы создать группу вконтакте для второй очереди, чтобы обмениваться новостями
Поддерживаю, создавайте, кидайте ссылку.
По поводу паспортов: Zimaleto62 написала 21 января, что им дали паспорта, и мне в Евгений сказал(начальник отдела продаж вроде), что дом на учет поставлен, но часть паспортов почему-то неправильно была распечатана. гипотетически это возможно, так как с 1 января вступил в силу новый закон о регистрации недвижимости, а два старых фактически отменены.
Вопрос про лифт существенный. Они разве не грузовые у нас?
Грузовые.
Рассказываю по порядку. Ук отказывается включать лифт , аргументируя это тем что пока 70% жильцов не сделают ремонт, они его не включат, во избежание его перегруза и поломки. На мой вопрос "а где гарантии что из тех оставшихся 30% кто будет ремонтироваться позже не перегрузят стройматериалами и не сломают его" ничего на это мне ответить не могут. Чтобы включить лифт нужно чтобы больше человек это требовали, ну или заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор) потому что не у всех есть необходимость въехать сейчас, а ждать всех и минимум два раза в день стараться спускаясь с 9 этажа удержать большую собаку, дабы она не столкнулась ни с кем ( например несущим дорогостоющую итальянскую плитку ) и ещё не споткнуться и посчитать все ступеньки в пролете, не очень хочется. А срок который назвали это примерно год, а в практике бывает и дольше люди живут без включонного лифта
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Zimaleto62 писал(а):Smooth писал(а):Я думаю, что Zimaleto62 имела ввиду паспорта на счетчики и котел.
Да я говорила про паспорта на приборы учёта
А на котел дали?
Народ, квартиры точно на кадастровом учете, я свою нашла, отсчет начинается с 62:29:0070006:2876 (это скорее всего первая), а свою квартиру ищите, прибавляя соответствующее число к последним четырем цифрам. а значит и паспорта есть, а вообще сейчас объединили реестры, в росреестре уже все сведения должны быть.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Лифт не включают пока дом запитан. По времянке. Провод обычно по воздуху .Подстанция должна быть введена в эксплуатацию. А про ремонт и поломку втирают - традиция. Да просьба - выбрасывателя мусор из коридора. завалили мешками. В середине стройке грандиозная свалка кирпича, туда несите.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
olleg2010 писал(а):Лифт не включают пока дом запитан. По времянке. Провод обычно по воздуху .Подстанция должна быть введена в эксплуатацию. А про ремонт и поломку втирают - традиция. Да просьба - выбрасывателя мусор из коридора. завалили мешками. В середине стройке грандиозная свалка кирпича, туда несите.
Это Вам кто сказал про подстанцию? Просто как дом могли сдать без подстанции. Кстати, да народ, будьте людьми выкидывайте мусор до конца, а не в подъездах его складируйте, в третьем подъезде уже всё крыльцо заставлено этими мешками. Неужели тяжело до конца это действие делать?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Звонили из управляющей компании. Во-первых, сказали, что готов договор с Межрегионгазом, приглашают подписать. Во-вторых, приглашают ознакомиться\подписать договор с самой УК, ну и соответственно заплатить.
Кому-то еще звонили, кто ходил, подписывал? Не совсем понимаю, на каком основании заключать договор с УК, если еще жильцы не являются собственниками квартир. И потом, у нас должно быть общее собрание жильцов с УК, как раз по поводу договора, цен и услуг. А тут уже без нашего ведома договор готов, все тарифы и услуги значит уже без нас приняты и расписаны..
Кому-то еще звонили, кто ходил, подписывал? Не совсем понимаю, на каком основании заключать договор с УК, если еще жильцы не являются собственниками квартир. И потом, у нас должно быть общее собрание жильцов с УК, как раз по поводу договора, цен и услуг. А тут уже без нашего ведома договор готов, все тарифы и услуги значит уже без нас приняты и расписаны..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smooth писал(а):Звонили из управляющей компании. Во-первых, сказали, что готов договор с Межрегионгазом, приглашают подписать. Во-вторых, приглашают ознакомиться\подписать договор с самой УК, ну и соответственно заплатить.
Кому-то еще звонили, кто ходил, подписывал? Не совсем понимаю, на каком основании заключать договор с УК, если еще жильцы не являются собственниками квартир. И потом, у нас должно быть общее собрание жильцов с УК, как раз по поводу договора, цен и услуг. А тут уже без нашего ведома договор готов, все тарифы и услуги значит уже без нас приняты и расписаны..
Без собрания собственников они не имеют право ставить ни тарифы,ни требовать оплаты. У нас 3600 за пол года вперед уплачено ещё когда в середине ноября принимали квартиру. Хотя это не законно. По закону если ук не провело собрание, то тарифы автоматически СТАВЯТся общегородские. А если они пытаются тянуть больше то это прямой путь к ним людей из прокуратуры и Роспотребнадзора. А договор с межрегиогазом готов был ещё в 20 числах декабря. И без этого договора невозможно подключить варочную панель. Поэтому он нужен. Вот с договором ук я думаю можно повременить чтобы все сделать по нормальному и не втухнуть с их беспределом которые кстати они уже творят.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
31 ого электричество отключали. Оплачивали или проверяли счетчики в подстанции. Поэтому уверен наш дом по времянке запитан.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
С момента заключения акта-приема передачи квартиры в новостройке мы являемся собственниками жилого имущества и должны оплачивать за него коммунальные расходы.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
А все ли подписали окончательный акт или же в подавляющем большинстве акт первичного осмотра? Так вот пока эти представители не включат лифт ничего подписывать не надо, ибо не надо, а то они попутали бабло за услугу берут, а её не предоставляют, это что им такая за поблажка, они же после расплаты в супермаркете берут все продукты, а не часть.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Каналья. Течет перед домом. Как бы у кого на первом этаже не прорвало.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
olleg2010 писал(а):Каналья. Течет перед домом. Как бы у кого на первом этаже не прорвало.
Тоже сейчас увидела (( кстати, вчера была ситуация. Когда пришла уборщица и орала что в понедельник она убирала, а в пятницу видите ли грязно (ремонтная пыль) снова, и предложила нам самим мыть площадку. Шедевр а не женщина. Что-то она не возмущалась когда месяца полтора никто не убирал вообще )))
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