Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
У УК оказывается есть сайт http://ukizumrudnyj.ru/
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Свет моргать начал в квартире. Провода в нулевой колодке болтаются. В доме где живу все подъезды ходили протягивает так как появляться от плохого контакта провода. В одном подъезде заменили колодки бракованные хрупкие. Проверяйте сразу свои с электриком конечно !
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Плавятся со временем провода. И на счетчиках бывает не затянуто. Щиты лепят как беляши на рынке и ставят так же. Нормальный электрик за такую плату не станет их поднимать без лифта и тем более проверять. Увы.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Уважаемые соседи, а что Вы думаете по поводу внесения в реестр опасных производственных объектов крышной котельной нашего дома за наш счет? Ко всему прочему в ней по штату будет числится 4 человека-оператора, что тоже за наш счет. Какие помещения эта котельная будет отапливать и надо ли нам это?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Будет отапливать счет подъезд. На счет детского сада и других коммерческих помещений не знаю. 4 оператора думаю много. Так же можно и 4 электриков, сантехников. Нанять а уборщица 1 итого не видел.
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