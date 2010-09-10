Сообщение ZorkaO » 25 фев 2017, 21:37

Уважаемые соседи, а что Вы думаете по поводу внесения в реестр опасных производственных объектов крышной котельной нашего дома за наш счет? Ко всему прочему в ней по штату будет числится 4 человека-оператора, что тоже за наш счет. Какие помещения эта котельная будет отапливать и надо ли нам это?