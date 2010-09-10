Сообщение Zimaleto62 » Сегодня, 18:32

Smooth писал(а): Ну вот все или почти все получили квартиры, окунулись в ремонты, и сразу стало не до УК. Многие уже подписали договоры с УК, а у нас даже общего собрания не было по поводу определения тарифов и услуг..вот и результаты. Уборщицу я тоже не видел ни разу, хотя 1 раз за месяц отметил, что убрали мусор с лестн. клетки (но это была не влажная уборка).

Уборщица, как я подметила, убирает в понедельник и пятницу. Не влажная уборка, а только подметает . В сообщениях которые удалили писала, что мало того что она появилась почти через 2 месяца только, так ещё и умудряется наезжать чтобы за собой площадки мыли около квартир