Сообщение rutracer » Сегодня, 18:19

Надеюсь УК читает форум, сам постоянно работаю и нету времени, да и желания, ехать к ним и ругаться. Как уже сказал их генеральный, УК создана что бы и им и нам хорошо было, им Я так понимаю "хорошо=прибыль", Вот если мы начнем писать в роспотребнадзор, на счет того что они не устанавливают мусорные баки, и их начнут штрафовать и лишать прибыли, они быстро установят их или нет. Я так понимаю многие выносят мусор по адресу-улица Стройкова, 49, где никто из нас не платит за вывоз мусора, а выкидываем его туда много. И вскоре нам начнут предъявлять жильцы, что они оплачиваю вывоз нашего мусора, а лично Я не хочу ругаться с людьми с которыми мне еще рядом жить, из-за нашей УК. Так что народ предлагаю своеобразный флэш-моб, давайте все дружно сходим на следующей недели или в конце этой и напишем в роспотребнадзор или куда там надо писать по этому поводу, потому что ругаться с ними это глупо и не эффективно