Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Try
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 16:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Try » 24 фев 2017, 14:38

У УК оказывается есть сайт http://ukizumrudnyj.ru/
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 25 фев 2017, 11:13

Свет моргать начал в квартире. Провода в нулевой колодке болтаются. В доме где живу все подъезды ходили протягивает так как появляться от плохого контакта провода. В одном подъезде заменили колодки бракованные хрупкие. Проверяйте сразу свои с электриком конечно !
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 25 фев 2017, 12:01

Плавятся со временем провода. И на счетчиках бывает не затянуто. Щиты лепят как беляши на рынке и ставят так же. Нормальный электрик за такую плату не станет их поднимать без лифта и тем более проверять. Увы.
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ZorkaO
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 13:11

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение ZorkaO » 25 фев 2017, 21:37

Уважаемые соседи, а что Вы думаете по поводу внесения в реестр опасных производственных объектов крышной котельной нашего дома за наш счет? Ко всему прочему в ней по штату будет числится 4 человека-оператора, что тоже за наш счет. Какие помещения эта котельная будет отапливать и надо ли нам это?
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 27 фев 2017, 10:50

Будет отапливать счет подъезд. На счет детского сада и других коммерческих помещений не знаю. 4 оператора думаю много. Так же можно и 4 электриков, сантехников. Нанять а уборщица 1 итого не видел.
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 27 фев 2017, 17:58

Ну вот все или почти все получили квартиры, окунулись в ремонты, и сразу стало не до УК. Многие уже подписали договоры с УК, а у нас даже общего собрания не было по поводу определения тарифов и услуг..вот и результаты. Уборщицу я тоже не видел ни разу, хотя 1 раз за месяц отметил, что убрали мусор с лестн. клетки (но это была не влажная уборка).
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » 27 фев 2017, 18:32

Smooth писал(а):Ну вот все или почти все получили квартиры, окунулись в ремонты, и сразу стало не до УК. Многие уже подписали договоры с УК, а у нас даже общего собрания не было по поводу определения тарифов и услуг..вот и результаты. Уборщицу я тоже не видел ни разу, хотя 1 раз за месяц отметил, что убрали мусор с лестн. клетки (но это была не влажная уборка).



Уборщица, как я подметила, убирает в понедельник и пятницу. Не влажная уборка, а только подметает . В сообщениях которые удалили писала, что мало того что она появилась почти через 2 месяца только, так ещё и умудряется наезжать чтобы за собой площадки мыли около квартир
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » Вчера, 18:19

Надеюсь УК читает форум, сам постоянно работаю и нету времени, да и желания, ехать к ним и ругаться. Как уже сказал их генеральный, УК создана что бы и им и нам хорошо было, им Я так понимаю "хорошо=прибыль", Вот если мы начнем писать в роспотребнадзор, на счет того что они не устанавливают мусорные баки, и их начнут штрафовать и лишать прибыли, они быстро установят их или нет. Я так понимаю многие выносят мусор по адресу-улица Стройкова, 49, где никто из нас не платит за вывоз мусора, а выкидываем его туда много. И вскоре нам начнут предъявлять жильцы, что они оплачиваю вывоз нашего мусора, а лично Я не хочу ругаться с людьми с которыми мне еще рядом жить, из-за нашей УК. Так что народ предлагаю своеобразный флэш-моб, давайте все дружно сходим на следующей недели или в конце этой и напишем в роспотребнадзор или куда там надо писать по этому поводу, потому что ругаться с ними это глупо и не эффективно
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » Сегодня, 00:44

Нужно обращаться в -
Государственная жилищная инспекция Рязанской области
390006, г. Рязань, ул. Либкнехта, д. 18
Телефон/факс 21-78-40
gji.ryazangov.ru/

https://gji.ryazangov.ru/department/powers/

Собрать список претензий и в отдел по контролю управляющих компаний.
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