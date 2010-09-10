Сообщение Zimaleto62 » 25 янв 2017, 21:23

tasyako писал(а): оксаночка* писал(а): Купили квартиру тоже недавно во второй очереди. Как смотрите на то, чтобы создать группу вконтакте для второй очереди, чтобы обмениваться новостями

Поддерживаю, создавайте, кидайте ссылку.



По поводу паспортов: Zimaleto62 написала 21 января, что им дали паспорта, и мне в Евгений сказал(начальник отдела продаж вроде), что дом на учет поставлен, но часть паспортов почему-то неправильно была распечатана. гипотетически это возможно, так как с 1 января вступил в силу новый закон о регистрации недвижимости, а два старых фактически отменены.

Вопрос про лифт существенный. Они разве не грузовые у нас? Поддерживаю, создавайте, кидайте ссылку.По поводу паспортов: Zimaleto62 написала 21 января, что им дали паспорта, и мне в Евгений сказал(начальник отдела продаж вроде), что дом на учет поставлен, но часть паспортов почему-то неправильно была распечатана. гипотетически это возможно, так как с 1 января вступил в силу новый закон о регистрации недвижимости, а два старых фактически отменены.Вопрос про лифт существенный. Они разве не грузовые у нас?

Грузовые.Рассказываю по порядку. Ук отказывается включать лифт , аргументируя это тем что пока 70% жильцов не сделают ремонт, они его не включат, во избежание его перегруза и поломки. На мой вопрос "а где гарантии что из тех оставшихся 30% кто будет ремонтироваться позже не перегрузят стройматериалами и не сломают его" ничего на это мне ответить не могут. Чтобы включить лифт нужно чтобы больше человек это требовали, ну или заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор) потому что не у всех есть необходимость въехать сейчас, а ждать всех и минимум два раза в день стараться спускаясь с 9 этажа удержать большую собаку, дабы она не столкнулась ни с кем ( например несущим дорогостоющую итальянскую плитку ) и ещё не споткнуться и посчитать все ступеньки в пролете, не очень хочется. А срок который назвали это примерно год, а в практике бывает и дольше люди живут без включонного лифта