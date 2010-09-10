Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Try
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 16:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Try » 24 фев 2017, 14:38

У УК оказывается есть сайт http://ukizumrudnyj.ru/
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 25 фев 2017, 11:13

Свет моргать начал в квартире. Провода в нулевой колодке болтаются. В доме где живу все подъезды ходили протягивает так как появляться от плохого контакта провода. В одном подъезде заменили колодки бракованные хрупкие. Проверяйте сразу свои с электриком конечно !
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 25 фев 2017, 12:01

Плавятся со временем провода. И на счетчиках бывает не затянуто. Щиты лепят как беляши на рынке и ставят так же. Нормальный электрик за такую плату не станет их поднимать без лифта и тем более проверять. Увы.
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ZorkaO
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 13:11

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение ZorkaO » 25 фев 2017, 21:37

Уважаемые соседи, а что Вы думаете по поводу внесения в реестр опасных производственных объектов крышной котельной нашего дома за наш счет? Ко всему прочему в ней по штату будет числится 4 человека-оператора, что тоже за наш счет. Какие помещения эта котельная будет отапливать и надо ли нам это?
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 27 фев 2017, 10:50

Будет отапливать счет подъезд. На счет детского сада и других коммерческих помещений не знаю. 4 оператора думаю много. Так же можно и 4 электриков, сантехников. Нанять а уборщица 1 итого не видел.
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 27 фев 2017, 17:58

Ну вот все или почти все получили квартиры, окунулись в ремонты, и сразу стало не до УК. Многие уже подписали договоры с УК, а у нас даже общего собрания не было по поводу определения тарифов и услуг..вот и результаты. Уборщицу я тоже не видел ни разу, хотя 1 раз за месяц отметил, что убрали мусор с лестн. клетки (но это была не влажная уборка).
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » 27 фев 2017, 18:32

Smooth писал(а):Ну вот все или почти все получили квартиры, окунулись в ремонты, и сразу стало не до УК. Многие уже подписали договоры с УК, а у нас даже общего собрания не было по поводу определения тарифов и услуг..вот и результаты. Уборщицу я тоже не видел ни разу, хотя 1 раз за месяц отметил, что убрали мусор с лестн. клетки (но это была не влажная уборка).



Уборщица, как я подметила, убирает в понедельник и пятницу. Не влажная уборка, а только подметает . В сообщениях которые удалили писала, что мало того что она появилась почти через 2 месяца только, так ещё и умудряется наезжать чтобы за собой площадки мыли около квартир
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rutracer
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 10:19

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение rutracer » 28 фев 2017, 18:19

Надеюсь УК читает форум, сам постоянно работаю и нету времени, да и желания, ехать к ним и ругаться. Как уже сказал их генеральный, УК создана что бы и им и нам хорошо было, им Я так понимаю "хорошо=прибыль", Вот если мы начнем писать в роспотребнадзор, на счет того что они не устанавливают мусорные баки, и их начнут штрафовать и лишать прибыли, они быстро установят их или нет. Я так понимаю многие выносят мусор по адресу-улица Стройкова, 49, где никто из нас не платит за вывоз мусора, а выкидываем его туда много. И вскоре нам начнут предъявлять жильцы, что они оплачиваю вывоз нашего мусора, а лично Я не хочу ругаться с людьми с которыми мне еще рядом жить, из-за нашей УК. Так что народ предлагаю своеобразный флэш-моб, давайте все дружно сходим на следующей недели или в конце этой и напишем в роспотребнадзор или куда там надо писать по этому поводу, потому что ругаться с ними это глупо и не эффективно
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 01 мар 2017, 00:44

Нужно обращаться в -
Государственная жилищная инспекция Рязанской области
390006, г. Рязань, ул. Либкнехта, д. 18
Телефон/факс 21-78-40
gji.ryazangov.ru/

https://gji.ryazangov.ru/department/powers/

Собрать список претензий и в отдел по контролю управляющих компаний.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 02 мар 2017, 10:13

Не уверен что прокатиться. Что с них взять ? Мы их пока не выбрали и договора нет .Но деньги захотят взять за прошлые месяцы ,уверен. Вот они и не спешат налаживать отношения с жильцами. Думаю оплачивать надо только после договора об обслуживании дома. Страховка на котлы теперь до осени не нужна, а там может и у.к другая будет.
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » Вчера, 09:47

olleg2010 писал(а):Не уверен что прокатиться. Что с них взять ? Мы их пока не выбрали и договора нет .Но деньги захотят взять за прошлые месяцы ,уверен. Вот они и не спешат налаживать отношения с жильцами. Думаю оплачивать надо только после договора об обслуживании дома. Страховка на котлы теперь до осени не нужна, а там может и у.к другая будет.



В доме "зелёного сада " тот что напротив, сданый на несколько месяцев позже нашего 7 марта включают лифт, со сдачи нашего прошло уже 4 месяца. Пусть у них берут пример как налаживать дружеские отношения с жильцыми .
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » Сегодня, 14:45

Были в офисе, подписали договор с УК, получили кадастровый паспорт. Раз 5 предлагал устроить общее собрание жильцов, каждый тема куда-то уводилась, и конкретного ответа я так и не получил, типа да-да устроим, но потом. В конце разговора довел бухгалтера до слез, говорила, что это неблагодарная работа, что платят копейки, сплошная нервотрепка, и что нам, возможно, в скором будущем придется искать нового бухгалтера и директора УК. Удивлялась, откуда у меня такое негативное отношение к УК. А то, что нам даже никто не позвонил уведомить, что кадастровые паспорта готовы (хотя некоторые уже право собственности оформили) - это как бы в порядке вещей. А самим уже, если честно, тоже надоело звонить по 10 раз, узнавать. Хотя это больше вина застройщика наверное. Но для меня наша УК=Застройщик. Забавно было, как всем офисом удивлялись, что мне до сих пор не исправили недостатки по окнам, указанные в акте приема-передачи. Типа подрядчик уведомил застройщика, что все они исправили, хотя ко мне никто не приходил, не звонил и т.д. Обещали в течение 2 дней исправить.
Лифты нам в ближайшее время точно не включат. Только если добиваться этого через инстанции, либо на общем собрании договариваться, нанимать человека который будет следить за работой лифтов (что конечно же маловероятно). Короче, про лифты пока можно забыть. Бухгалтер жаловалась на третий и первый подъезды, типа постоянно там мусор скапливается, засоряют канализацию и т.д. Также вчера приходил директор УК, грозился, чтоб мусор никуда не складывали в подъезд, вывозили сами и т.д. Я до своих рабочих это донес, и если что, буду нанимать машину для вывоза. Но мля..где контейнер под строительный мусор?
С одной стороны вроде и жаль работников УК, а с другой - люди знали, на что шли. Это работа такая, на каждой работе свои сложности.
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