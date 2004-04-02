Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
У УК оказывается есть сайт http://ukizumrudnyj.ru/
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Свет моргать начал в квартире. Провода в нулевой колодке болтаются. В доме где живу все подъезды ходили протягивает так как появляться от плохого контакта провода. В одном подъезде заменили колодки бракованные хрупкие. Проверяйте сразу свои с электриком конечно !
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Плавятся со временем провода. И на счетчиках бывает не затянуто. Щиты лепят как беляши на рынке и ставят так же. Нормальный электрик за такую плату не станет их поднимать без лифта и тем более проверять. Увы.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Уважаемые соседи, а что Вы думаете по поводу внесения в реестр опасных производственных объектов крышной котельной нашего дома за наш счет? Ко всему прочему в ней по штату будет числится 4 человека-оператора, что тоже за наш счет. Какие помещения эта котельная будет отапливать и надо ли нам это?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Будет отапливать счет подъезд. На счет детского сада и других коммерческих помещений не знаю. 4 оператора думаю много. Так же можно и 4 электриков, сантехников. Нанять а уборщица 1 итого не видел.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Ну вот все или почти все получили квартиры, окунулись в ремонты, и сразу стало не до УК. Многие уже подписали договоры с УК, а у нас даже общего собрания не было по поводу определения тарифов и услуг..вот и результаты. Уборщицу я тоже не видел ни разу, хотя 1 раз за месяц отметил, что убрали мусор с лестн. клетки (но это была не влажная уборка).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smooth писал(а):Ну вот все или почти все получили квартиры, окунулись в ремонты, и сразу стало не до УК. Многие уже подписали договоры с УК, а у нас даже общего собрания не было по поводу определения тарифов и услуг..вот и результаты. Уборщицу я тоже не видел ни разу, хотя 1 раз за месяц отметил, что убрали мусор с лестн. клетки (но это была не влажная уборка).
Уборщица, как я подметила, убирает в понедельник и пятницу. Не влажная уборка, а только подметает . В сообщениях которые удалили писала, что мало того что она появилась почти через 2 месяца только, так ещё и умудряется наезжать чтобы за собой площадки мыли около квартир
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Надеюсь УК читает форум, сам постоянно работаю и нету времени, да и желания, ехать к ним и ругаться. Как уже сказал их генеральный, УК создана что бы и им и нам хорошо было, им Я так понимаю "хорошо=прибыль", Вот если мы начнем писать в роспотребнадзор, на счет того что они не устанавливают мусорные баки, и их начнут штрафовать и лишать прибыли, они быстро установят их или нет. Я так понимаю многие выносят мусор по адресу-улица Стройкова, 49, где никто из нас не платит за вывоз мусора, а выкидываем его туда много. И вскоре нам начнут предъявлять жильцы, что они оплачиваю вывоз нашего мусора, а лично Я не хочу ругаться с людьми с которыми мне еще рядом жить, из-за нашей УК. Так что народ предлагаю своеобразный флэш-моб, давайте все дружно сходим на следующей недели или в конце этой и напишем в роспотребнадзор или куда там надо писать по этому поводу, потому что ругаться с ними это глупо и не эффективно
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Нужно обращаться в -
Государственная жилищная инспекция Рязанской области
390006, г. Рязань, ул. Либкнехта, д. 18
Телефон/факс 21-78-40
gji.ryazangov.ru/
https://gji.ryazangov.ru/department/powers/
Собрать список претензий и в отдел по контролю управляющих компаний.
Государственная жилищная инспекция Рязанской области
390006, г. Рязань, ул. Либкнехта, д. 18
Телефон/факс 21-78-40
gji.ryazangov.ru/
https://gji.ryazangov.ru/department/powers/
Собрать список претензий и в отдел по контролю управляющих компаний.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Не уверен что прокатиться. Что с них взять ? Мы их пока не выбрали и договора нет .Но деньги захотят взять за прошлые месяцы ,уверен. Вот они и не спешат налаживать отношения с жильцами. Думаю оплачивать надо только после договора об обслуживании дома. Страховка на котлы теперь до осени не нужна, а там может и у.к другая будет.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
olleg2010 писал(а):Не уверен что прокатиться. Что с них взять ? Мы их пока не выбрали и договора нет .Но деньги захотят взять за прошлые месяцы ,уверен. Вот они и не спешат налаживать отношения с жильцами. Думаю оплачивать надо только после договора об обслуживании дома. Страховка на котлы теперь до осени не нужна, а там может и у.к другая будет.
В доме "зелёного сада " тот что напротив, сданый на несколько месяцев позже нашего 7 марта включают лифт, со сдачи нашего прошло уже 4 месяца. Пусть у них берут пример как налаживать дружеские отношения с жильцыми .
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Были в офисе, подписали договор с УК, получили кадастровый паспорт. Раз 5 предлагал устроить общее собрание жильцов, каждый тема куда-то уводилась, и конкретного ответа я так и не получил, типа да-да устроим, но потом. В конце разговора довел бухгалтера до слез, говорила, что это неблагодарная работа, что платят копейки, сплошная нервотрепка, и что нам, возможно, в скором будущем придется искать нового бухгалтера и директора УК. Удивлялась, откуда у меня такое негативное отношение к УК. А то, что нам даже никто не позвонил уведомить, что кадастровые паспорта готовы (хотя некоторые уже право собственности оформили) - это как бы в порядке вещей. А самим уже, если честно, тоже надоело звонить по 10 раз, узнавать. Хотя это больше вина застройщика наверное. Но для меня наша УК=Застройщик. Забавно было, как всем офисом удивлялись, что мне до сих пор не исправили недостатки по окнам, указанные в акте приема-передачи. Типа подрядчик уведомил застройщика, что все они исправили, хотя ко мне никто не приходил, не звонил и т.д. Обещали в течение 2 дней исправить.
Лифты нам в ближайшее время точно не включат. Только если добиваться этого через инстанции, либо на общем собрании договариваться, нанимать человека который будет следить за работой лифтов (что конечно же маловероятно). Короче, про лифты пока можно забыть. Бухгалтер жаловалась на третий и первый подъезды, типа постоянно там мусор скапливается, засоряют канализацию и т.д. Также вчера приходил директор УК, грозился, чтоб мусор никуда не складывали в подъезд, вывозили сами и т.д. Я до своих рабочих это донес, и если что, буду нанимать машину для вывоза. Но мля..где контейнер под строительный мусор?
С одной стороны вроде и жаль работников УК, а с другой - люди знали, на что шли. Это работа такая, на каждой работе свои сложности.
Лифты нам в ближайшее время точно не включат. Только если добиваться этого через инстанции, либо на общем собрании договариваться, нанимать человека который будет следить за работой лифтов (что конечно же маловероятно). Короче, про лифты пока можно забыть. Бухгалтер жаловалась на третий и первый подъезды, типа постоянно там мусор скапливается, засоряют канализацию и т.д. Также вчера приходил директор УК, грозился, чтоб мусор никуда не складывали в подъезд, вывозили сами и т.д. Я до своих рабочих это донес, и если что, буду нанимать машину для вывоза. Но мля..где контейнер под строительный мусор?
С одной стороны вроде и жаль работников УК, а с другой - люди знали, на что шли. Это работа такая, на каждой работе свои сложности.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smoth, а за что их жалеть? Я грузчикам нормально так денег заплатил, и параллельно этому много чего сам поднял, был бы включен лифт, сам потихоньку бы поднял все без ущерба для спины и кошелька. И они мне в офисе заявляют, что Я должен платить за лифт который не работает! Дом просрочили, всё через одно место, платить мы должны, а они делать ничего не должны, платежи за лифт включены, а лифт не включен. Они в открытую говорят, что услуги по содержанию дома выполняются не полностью, так кого чёрта мы платить полностью должны??? Уборщица спустя 2 месяца первый раз объявилась, и вот думаю когда она поймёт что эту пыль надо влажной тряпкой убирать, а не веником её поднимать, что бы она благополучно вернулась на своё место через 15 минут, как раз когда она доходит до офиса сказать что в подъездах снова срач. Плюс, все ли в курсе, что за всё кроме газа мы должны перечислять оплату на специальный счет УК? Они еще и решили бабки за комуналку через себе проводить! Я им не доверяю, и у меня есть основания на это! Они в край борзеют, и возмущаются, что мы возмущаемся на эту наглость! Ты говоришь про контейнер под строительный мусор, так они даже мусорные баки под бытовой мусор еще не поставили! Слишком много они накосячили и слишком нагло врали, что бы мы не обращали на них внимание(чего стоит выступления генерального 24 августа 2016 и 9 декабря 2015)!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smooth писал(а):Были в офисе, подписали договор с УК, получили кадастровый паспорт. Раз 5 предлагал устроить общее собрание жильцов, каждый тема куда-то уводилась, и конкретного ответа я так и не получил, типа да-да устроим, но потом. В конце разговора довел бухгалтера до слез, говорила, что это неблагодарная работа, что платят копейки, сплошная нервотрепка, и что нам, возможно, в скором будущем придется искать нового бухгалтера и директора УК. Удивлялась, откуда у меня такое негативное отношение к УК. А то, что нам даже никто не позвонил уведомить, что кадастровые паспорта готовы (хотя некоторые уже право собственности оформили) - это как бы в порядке вещей. А самим уже, если честно, тоже надоело звонить по 10 раз, узнавать. Хотя это больше вина застройщика наверное. Но для меня наша УК=Застройщик. Забавно было, как всем офисом удивлялись, что мне до сих пор не исправили недостатки по окнам, указанные в акте приема-передачи. Типа подрядчик уведомил застройщика, что все они исправили, хотя ко мне никто не приходил, не звонил и т.д. Обещали в течение 2 дней исправить.
Лифты нам в ближайшее время точно не включат. Только если добиваться этого через инстанции, либо на общем собрании договариваться, нанимать человека который будет следить за работой лифтов (что конечно же маловероятно). Короче, про лифты пока можно забыть. Бухгалтер жаловалась на третий и первый подъезды, типа постоянно там мусор скапливается, засоряют канализацию и т.д. Также вчера приходил директор УК, грозился, чтоб мусор никуда не складывали в подъезд, вывозили сами и т.д. Я до своих рабочих это донес, и если что, буду нанимать машину для вывоза. Но мля..где контейнер под строительный мусор?
С одной стороны вроде и жаль работников УК, а с другой - люди знали, на что шли. Это работа такая, на каждой работе свои сложности.
О какой жалости можно говорить если все через одно место они выполняют. По договору плата устанавливается полная, мне она в открытую заявляет что "да мы не в полном объёме выполняем работы". Так какого фига должны оплачивать в полном объёме. Лично при мне ей поступил звонок от кого то из руководства по вопросу "выдернуть часть денег со спец счета УК на решение каких то проблем строительства". Положив трубку следовал комментарий "видите ли опять у них все хреново "... Слов нет, деньги со счета жильцов за содержания дома уже пытаются выдернуть на решение проблем строительства, услуги выполнять в полном объёме не собираются пока. А потом с таким же успехом деньги с оплаты нами комуналки пойдут на плату строительста второй очереди? Не охренели? Ещё и возмущения о нашем не понимании их сложной работы???
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Если большинство подпишут договор на управление домом.никакого собрания не будет.большинство согласно с условиями УК.
Если в договоре на управление нет четкости по видам услуг,пеняйте на себя.
-ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей;
- еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа;
- ежедневное влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов;
- ежедневное мытье пола кабины лифта;
- ежемесячное мытье лестничных площадок и маршей;
- ежегодное (весной) мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков.
пп. «д», п.1 Приложения 1 МДК 2-04.2004
Если в договоре на управление нет четкости по видам услуг,пеняйте на себя.
-ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей;
- еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа;
- ежедневное влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов;
- ежедневное мытье пола кабины лифта;
- ежемесячное мытье лестничных площадок и маршей;
- ежегодное (весной) мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков.
пп. «д», п.1 Приложения 1 МДК 2-04.2004
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Таким образом, обязательность уборки подъездов в многоквартирных домах зафиксирована на законодательном уровне, график уборки должен быть указан в приложении к договору управления многоквартирным домом. Отвечает за организацию и исполнение данной услуги управляющая организация многоквартирного дома.
https://stroitel.tv/pages/view/2059
https://stroitel.tv/pages/view/2059
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
ivanes писал(а):Таким образом, обязательность уборки подъездов в многоквартирных домах зафиксирована на законодательном уровне, график уборки должен быть указан в приложении к договору управления многоквартирным домом. Отвечает за организацию и исполнение данной услуги управляющая организация многоквартирного дома.
https://stroitel.tv/pages/view/2059
Влажной уборки нет ни ежедневной, ни еженедельной, ни уже больше 4 месяцев. Только подметание и поднятие пылищи на весь подъезд. И плюс претензии на повышенных тонах "мойте за собой на площадке около лифта , а то я заколебалась подметать"
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Надо бежать в суд по иску к УК. Ненадлежащее исполнение договора по управлению МКД.
У нас таджичка исполняет свои обязанности. Про мытье окон в подъезде.не знаю. Но как бросают окурки из окна жители вижу на крыше козырька подъезда или возле мусоропровода. Она вместе с дворником чистит мусоропровод.
Сколько получает Ваша уборщица ? У нас около 20 тыс руб.
У нас таджичка исполняет свои обязанности. Про мытье окон в подъезде.не знаю. Но как бросают окурки из окна жители вижу на крыше козырька подъезда или возле мусоропровода. Она вместе с дворником чистит мусоропровод.
Сколько получает Ваша уборщица ? У нас около 20 тыс руб.
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