Сообщение Smooth » 04 мар 2017, 14:45

Были в офисе, подписали договор с УК, получили кадастровый паспорт. Раз 5 предлагал устроить общее собрание жильцов, каждый тема куда-то уводилась, и конкретного ответа я так и не получил, типа да-да устроим, но потом. В конце разговора довел бухгалтера до слез, говорила, что это неблагодарная работа, что платят копейки, сплошная нервотрепка, и что нам, возможно, в скором будущем придется искать нового бухгалтера и директора УК. Удивлялась, откуда у меня такое негативное отношение к УК. А то, что нам даже никто не позвонил уведомить, что кадастровые паспорта готовы (хотя некоторые уже право собственности оформили) - это как бы в порядке вещей. А самим уже, если честно, тоже надоело звонить по 10 раз, узнавать. Хотя это больше вина застройщика наверное. Но для меня наша УК=Застройщик. Забавно было, как всем офисом удивлялись, что мне до сих пор не исправили недостатки по окнам, указанные в акте приема-передачи. Типа подрядчик уведомил застройщика, что все они исправили, хотя ко мне никто не приходил, не звонил и т.д. Обещали в течение 2 дней исправить.

Лифты нам в ближайшее время точно не включат. Только если добиваться этого через инстанции, либо на общем собрании договариваться, нанимать человека который будет следить за работой лифтов (что конечно же маловероятно). Короче, про лифты пока можно забыть. Бухгалтер жаловалась на третий и первый подъезды, типа постоянно там мусор скапливается, засоряют канализацию и т.д. Также вчера приходил директор УК, грозился, чтоб мусор никуда не складывали в подъезд, вывозили сами и т.д. Я до своих рабочих это донес, и если что, буду нанимать машину для вывоза. Но мля..где контейнер под строительный мусор?

С одной стороны вроде и жаль работников УК, а с другой - люди знали, на что шли. Это работа такая, на каждой работе свои сложности.