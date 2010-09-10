Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Тоже общалась... Расскажите, как по факту обстоят дела, правда ли, что начали стеклить? Живу в другом городе, на стройке уже давно не была.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
с внутренней стороны доделали все стены, начали стеклить-2-4 этажи. Такими темпами работы много еще.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
lysi писал(а):Интересно со второй очереди кто есть на форуме, и какие новости. Я общалась с Мих Мих обещает сдать во время. но это же вранье чистой воды. Последний этаж строят уже полгода. И за три месяца застеклить и отделать подъезда такими темпами, просто не возможно. Кто со второй очереди давайте объединяться. надо что то делать
Я Вам больше скажу, нам глядя в глаза 9 декабря 2015 года(первый срок сдачи дома, который озвучивали при продаже квартир был сентябрь 2015) сказали что через 2-3 месяца начнёте делать ремонт, люди не дадут соврать в ноябре 2016 они сдали дом. Окна недели 2 уже не ставят, ну как ставят, последний раз ставили. В будни бывает что не вижу рабочих, может они все внутри или Я такой слепой. Но бывает что 1-2 ходят. С лета темпы тормазнулись просто не реально(этаж лили за 2 недели где-то). Больше того, 2 очередь они смогут сдать, только со двором, а двор еще надо расчистить(а там завал), выкопать котлован и залить подземную парковку и благоустроить двор. Так что не хочу расстраивать людей со 2 очереди, но если застройщик резко и во много раз не увеличит скорость стройки, то Вам придётся очень долго ждать. И мой вам совет, звоните директору по строительству или прорабу, они более достоверную информацию дают.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Но унывать сильно тоже не надо, если у меня инфа верная, то застройщик еще выполняет какие-то госзаказы, следовательно деньги к ним приходят не смотря на то что продажи упали(это у всех новостроек в стране). Да и такой проект им попросту не дадут загубить. Но не питайте иллюзий, что летом сдадут, шансы очень низкие. Надеюсь у Вас всё хорошо будет
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
С помощью двух узбеков пытались реанимировать емкость для заливки стен . Они же видимо и лить будут , в куче рылись подпорки искали.
Управляющая компания услуг фактически не оказывает . Даже счет в банке на оплату воды и электричества похоже еще не оформила. За газ сами жильцы платят напрямую.
Управляющая компания услуг фактически не оказывает . Даже счет в банке на оплату воды и электричества похоже еще не оформила. За газ сами жильцы платят напрямую.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Был в УК неделе две назад - обещали лифт в апреле пустить край в мае после поверки.
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