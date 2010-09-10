Сообщение rutracer » 02 апр 2017, 10:56

lysi писал(а): Интересно со второй очереди кто есть на форуме, и какие новости. Я общалась с Мих Мих обещает сдать во время. но это же вранье чистой воды. Последний этаж строят уже полгода. И за три месяца застеклить и отделать подъезда такими темпами, просто не возможно. Кто со второй очереди давайте объединяться. надо что то делать

Я Вам больше скажу, нам глядя в глаза 9 декабря 2015 года(первый срок сдачи дома, который озвучивали при продаже квартир был сентябрь 2015) сказали что через 2-3 месяца начнёте делать ремонт, люди не дадут соврать в ноябре 2016 они сдали дом. Окна недели 2 уже не ставят, ну как ставят, последний раз ставили. В будни бывает что не вижу рабочих, может они все внутри или Я такой слепой. Но бывает что 1-2 ходят. С лета темпы тормазнулись просто не реально(этаж лили за 2 недели где-то). Больше того, 2 очередь они смогут сдать, только со двором, а двор еще надо расчистить(а там завал), выкопать котлован и залить подземную парковку и благоустроить двор. Так что не хочу расстраивать людей со 2 очереди, но если застройщик резко и во много раз не увеличит скорость стройки, то Вам придётся очень долго ждать. И мой вам совет, звоните директору по строительству или прорабу, они более достоверную информацию дают.